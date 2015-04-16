Инспекторы выявили три незаконных летних кафе

Инспекторы оценят работу сезонных кафе

Специалисты столичной Госинспекции по недвижимости проверили более 10 летних кафе, три из них оказались незаконными. Сезонные заведения начали появляться на улицах города с начала апреля, передает телеканал "Москва 24".

Одно из незаконных кафе размещается в жилом доме во встроенно-пристроенных помещениях. В соответствии с новыми правилами, размещение таких заведений в зданиях и жилых домов или в пристройках к ним запрещено. Также точки общепита нельзя размещать на крышах жилых зданий.

По словам заместителя начальника управления контроля за объектами недвижимости по Западному округу Дмитрия Ракитина, раньше веранды могли находиться на расстоянии трех метров от входа в само кафе, при этом не было четко прописано, откуда считается это расстояние. "В связи с этим возникали споры. Сейчас постановление четко указывает, что расстояние от дома должно быть пять метров от крайнего элемента кафе до входа", – пояснил Ракитин.

Новые требования к летним кафе

Кафе не могут находиться ближе пяти метров от подземных переходов и ближе десяти метров от остановок общественного транспорта. К тому же просто так выставить столики и стулья на улице нельзя – площадь кафе должна обособлена.

Кроме того, теперь запрещено сооружать капитальные конструкции из кирпича, бетона или стальных плит. Шатры и пластиковая мебель тоже оказались "не у дел". Столы и стулья должны быть только из дерева. Еще одно требование – никакой яркой рекламы. Также летние кафе не должны мешать пешеходам и автомобилистам.

"У нас все было согласно проекту, с правительством Москвы, префектурой, проблем не было", – рассказывает управляющая одного из ресторанов. Новые требования она считает оправданными.

За нарушение требований расположенные на верандах сезонные кафе могут закрыть. Впрочем, сейчас для рестораторов переходный период: новые правила вступят в силу в следующем году. Сообщить о незаконном кафе москвичи могут через портал "Наш город".

Напомним, что власти утвердили правила размещения летних кафе на территории города в марте этого года.