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Улицы

16 января 2015, 17:41

Фонарям в центре города вернут исторический облик

улицы мосты набережные фонари исторический облик

Фото: M24.ru

В 2014 году в центре Москве восстановили более ста исторических фонарей, сообщает пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства.

Всего установлены 21 опора и 44 светильника на Софийской набережной, 44 на Большом Москворецком мосту и 40 на Большом Каменном мосту.

Сейчас ведутся работы по реконструкции освещения Бородинского моста. Исторический облик вернут 17 установкам наружного освещения.

В департаменте отметили, что по историческим фотографиям и чертежам 1930-х годов, хранящимся в музее, созданы 3D-модели и изготовлены точные копии кронштейнов и цоколей, которые были на набережной до Великой Отечественной войны. Сами светильники тоже подобраны в соответствии с довоенной эпохой.

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Ранее сообщалось, что исторические фонари 1930-1950-х годов восстановят в рамках реконструкции на ВДНХ.

На территории ВДНХ сохранилось большое количество старинных литых фонарей, на основе которых проводят реконструкцию освещения. Однако почти у каждого отсутствуют отдельные детали, поэтому чтобы достоверно восстановить кронштейны, цоколи, светильники, архитекторам приходится воссоздавать утраченные фрагменты по архивным материалам - чертежам и фотографиям.

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