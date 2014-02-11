На портале "Наш город" появится раздел о реагентах на дорогах Москвы

"20 лет Мосгордуме": "Москва 24" провела прямую линию с депутатами МГД

Для оперативных жалоб на ненадлежащее использование реагентов на улицах столицы планируют ввести раздел на портале "Наш город", сообщил в эфире телеканала "Москва 24" сообщил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Инициатива депутатов стала реакцией на участившиеся случаи недовольства москвичей, жалующихся на обувь, разъеденную реагентами. Также от химических веществ страдают домашние животные, которых люди выводят на прогулку.

Ранее сообщалось, что коммунальщиков ЮВАО оштрафуют за разбрасывание реагентов с грузовика. "Креативные" рабочие сбрасывали соль прямо на автомобили, которые были припаркованы вдоль дороги.

По факту грубого нарушения префектура ЮВАО провела проверку и объявила выговор начальнику отдела содержания дорог, а также руководителю дирекции единого заказчика округа.

Кроме того, после этого случая префектура установила дополнительный контроль за выполнением работ.