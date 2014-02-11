На портале "Наш город" появится раздел о реагентах на дорогах Москвы

Для оперативных жалоб на ненадлежащее использование реагентов на улицах столицы планируют ввести раздел на портале "Наш город", сообщил в эфире телеканала "Москва 24" сообщил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.
Инициатива депутатов стала реакцией на участившиеся случаи недовольства москвичей, жалующихся на обувь, разъеденную реагентами. Также от химических веществ страдают домашние животные, которых люди выводят на прогулку.
Ранее сообщалось, что коммунальщиков ЮВАО оштрафуют за разбрасывание реагентов с грузовика. "Креативные" рабочие сбрасывали соль прямо на автомобили, которые были припаркованы вдоль дороги.
По факту грубого нарушения префектура ЮВАО провела проверку и объявила выговор начальнику отдела содержания дорог, а также руководителю дирекции единого заказчика округа.
Кроме того, после этого случая префектура установила дополнительный контроль за выполнением работ.
СправкаВпервые противогололедный реагент - смесь соли и песка - московские дворники стали использовать в 1930 годы ХХ века.
Сейчас способов борьбы с гололедицей много. Противогололедные реагенты можно условно разделить на три типа: делающие поверхность шероховатой и потому менее скользкой, заставляющие лед таять, и реагенты, делающие и то, и другое. За счет силы трения работают песок, гравий с песком, шлак и щебень.
Заставляют лед таять хлористый магний, кальций и натрий, нитраты магния и кальция, соли и эфиры уксусной кислоты и производные угольной кислоты. Третий вид реагентов - это смеси двух предыдущих видов.