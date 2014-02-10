Форма поиска по сайту

10 февраля 2014, 10:51

Город

Несколько тысяч альпинистов убирают наледь со столичных крыш

Уборкой сосулек с крыш занимаются тысячи кровельщиков и альпинистов

Несколько тысяч кровельщиков и альпинистов ежедневно убирают с крыш сосульки и наледь. Сосульки сбивают согласно специальным правилам, и иногда их даже стараются растопить феном. Стоит отметить, что только в ЗАО работает около 500 бригад специалистов по уборке наледи и сосулек.

Что касается собранного снега, то его в итоге смешивают с канализационными водами. При выпадении порядка пяти сантиметров снега один снегоплавильный пункт принимает от 10 до 12 тысяч кубических метров снега.

Примечательно, что за прошлую зиму станции Мосводоканала наплавили столько снега, что его хватило бы на то, чтобы 40 раз наполнить стадион "Олимпийский".

улицы Мосводоканал дворы уборка снега сосульки альпинисты снегоплавильные пункты наледь

