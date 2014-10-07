Москва театральная: в честь кого называют улицы города

История жизни Юрия Любимова: учеба, гонения и карьера режиссера

Недавно стало известно, что в столице может появиться улица основателя Театра на Таганке Юрия Любимова. Сетевое издание M24.ru сделало подборку московских улиц, названных в честь известных театральных деятелей.

Улица Алексея Дикого – улица в ВАО на территории района Новогиреево. Расположена параллельно Союзному проспекту. Улица названа в честь проживавшего на ней актера и режиссера Алексея Дикого (1889 – 1955). Он был многократным лауреатом Сталинской премии, причем дважды – за исполнение роли Сталина в кино. Алексей с детства увлекался театром и уже с шести лет участвовал в спектаклях. Отметим, на улице сохранился его деревянный одноэтажный дом. Сейчас он окружен многоэтажными панельными домами.

Улица Алексея Дикого

В черте города есть целых две улицы Чехова – одна в Щербинке (Новая Москва), вторая – в поселке Толстопальцево, который входит в состав района Внуково. О Чехове знает каждый, отметим только, что за свою жизнь он создал около 900 произведений – от юмористических рассказов до пьес. Его пьесы "Чайка", "Три сестры" и "Вишневый сад" уже сто лет как ставятся в театрах по всему миру, пользуясь большим успехом у зрителя.

Улица Станиславского – она проходит от улицы Александра Солженицына до Николоямской в Таганском районе.

Улица Станиславского Фото: rumap.net/Svetlana Smolnyakova

До 1919 года эта улица называлась Малой Алексеевской, с 1919 по 2005-й – Малой Коммунистической. Улицей же Станиславского с 1922 по 1994 год назывался Леонтьевский переулок.

Изначально улица Станиславского (Малая Алексеевская) была названа по церкви Алексея Митрополита. Позже на Алексеевских улицах обосновалась купеческая династия Алексеевых, а на Малой Алексеевской ими был построен медеплавильный завод. Станиславский, чья настоящая фамилия – Алексеев, происходил из этого рода. Историческая справедливость, когда улице было присвоено имя гениального режиссера и педагога, свершилась в 2005 году.

Улица Немировича-Данченко – именно такое название носил Глинищевский переулок в период с 1943 по 1993 год. Свое первоначальное название переулок получил в XVII веке. Он был назван в честь урочища Глинище, существовавшего с XIV века на месте добычи глины. В XVIII веке переулок назывался Алексеевским в честь церкви Святителя Алексия. В 1943 году – после смерти режиссера и педагога Немировича-Данченко – переулок переименовали в улицу Немировича-Данченко. Однако в 1993 году переулку возвратили историческое название.

Глинищевский переулок Фото: wikipedia.org/Vladimir OKC

Улица Дурова – улица, расположенная в Мещанском районе ЦАО между Суворовской площадью и проспектом Мира. На улице находится театр зверей "Уголок дедушки Дурова". Это уникальный театр, основанный в 1912 году Владимиром Дуровым. В советское время "Уголок" был единственным в столице детским театром, где в спектаклях участвовали животные. Интересно, что потомки Владимира Дурова до сих пор работают здесь.

Улица Дурова Фото: Кошевой Виктор/ТАСС

Стоит отметить, что немало улиц в Москве названо в честь писателей-классиков, которые также занимались драматургией. Например, улица Самуила Маршака. Также есть "театральные" улицы – улица Советской Армии, где стоит Театр Советской армии (ныне – российской). В прошлом году также появилось сообщение, что в Москве появится улица Высоцкого, однако пока этого не случилось.

