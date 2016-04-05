Плитку с Тверской используют в других районах города

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Бетонную плитку c Тверской улицы, которую заменят на гранитную во время программы "Моя улица", используют для мощения в других районах города. Об этом mos.ru заявил замруководителя департамента капитального ремонта Петр Туркин.

"Плитку мы сдадим в ГБУ "Автомобильные дороги" для последующего использования", – сказал Туркин. По его словам, в другие районы переместят около 10 тысяч квадратных метров покрытия с Тверской улицы.

Первый замглавы"Автомобильных дорог" Раис Чигликов добавил, что мощение разбирают вручную, укладывают полученный материал на специальные поддоны и хранят на базах учреждения.

В дальнейшем эту плитку используют для локальных ремонтных работ как префектуры города, так и ГБУ "Автомобильные дороги". "Бетонная плитка часто разрушается от механических воздействий, обработки реагентами, перепадов температур", – отметил Раис Чигликов. Поэтому, по его словам, замена такого покрытия требуется довольно часто.

Напомним, неделю назад в столице стартовал новый этап благоустройства по программе "Моя улица". Сейчас началась реконструкция инженерных магистралей на Садовом кольце, которые не проходили капитальный ремонт более 50 лет и находятся в ветхом состоянии.

Отметим, программа благоустройства "Моя улица" реализуется с учетом мнения москвичей. На первом ее этапе в проекте "Активный гражданин" жители столицы решили, какие элементы необходимо включать в обновление улиц различного типа.

Так, в стандарт благоустройства магистралей вошли навигация, приведение в порядок "народных троп", остановок общественного транспорта, установка дополнительной уличной мебели и озеленение территорий.