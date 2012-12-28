Предполагаемый виновник ДТП на Вернадского арестован на 2 месяца

Суд арестовал виновника ДТП на проспекте Вернадского

Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца предполагаемого виновника ДТП на проспекте Вернадского. Григорию Сурлье грозит до 9 лет лишения свободы. По данным следствия, именно он был за рулем автомобиля, под колесами которого погибли два человека.

ДТП произошло утром 27 декабря на пересечении улицы Лобачевского и Проспекта Вернадского. Водитель, управляя автомобилем "Субару", сбил двух женщин.

По горячим следам были задержаны подозреваемые – 18-летний гонщик Роман Мавланов, пилот европейской команды Tech 1, и 17-летний Георгий Гиоев.

Позже задержали и третьего участника ДТП ‒ кандидата в мастера спорта по картингу 29-летнего Григория Сурлье. Предполагается, что именно он управлял автомобилем в момент аварии.

Сурлье находился в состоянии алкогольного опьянения. Медики обнаружили в его крови 0,9 промилле алкоголя. Ранее сотрудники полиции уже штрафовали его за управление автомобилем в нетрезвом виде. Мужчина был лишен прав до 23 ноября 2013 года.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".