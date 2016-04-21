Законность приговора "школьному стрелку" проверят 5 мая

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Верховный суд России отложил на 5 мая рассмотрение вопроса о законности приговора "школьному стрелку". Речь идет о подростке, устроившем стрельбу в школе в феврале 2014 года, сообщает ТАСС.

Суд нижестоящей инстанции постановил отправить молодого человека на принудительное лечение. Однако подобное решение не устроило потерпевших.

Напомним, десятиклассник, вооруженный винтовкой отца, ворвался в класс школы № 263 в Отрадном, застрелил учителя географии и взял в заложники учеников.

После прибытия наряда полиции школьник решил обороняться. В результате один сотрудник МВД был смертельно ранен, другой оказался в госпитале. Нейтрализовать ученика удалось лишь после прибытия его отца, который вошел в школу в бронежилете и уговорил сына сдаться. Школьник успел произвести не менее 11 выстрелов.

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Проведенная весной экспертиза показала, что молодой человек психически болен. У него диагностировали прогрессирующую параноидальную шизофрению. 3 марта суд отправил "школьного стрелка" на принудительное лечение.

Позже отца школьника обвинили в небрежном хранении огнестрельного оружия, но суд его амнистировал.