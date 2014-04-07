Свидетелю ДТП с жертвами дали 4 месяца работ за отказ от показаний

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Орехово-Зуевский суд Подмосковья оставил в силе приговор Валерию Михееву. Он осужден на четыре месяца исправительных работ за отказ от дачи показаний по делу об аварии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Михеев проходил свидетелем по делу о ДТП со смертельным исходом, которое совершил сотрудник полиции. Свидетеля вызвали в следственные органы для дачи показаний, но он отказался раскрывать информацию, имеющую отношение к уголовному делу.

Не изменило позиции Михеева и предупреждение от следователя об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний.

В итоге его действия квалифицировали по статье "Отказ свидетеля от дачи показаний". Суд дал Михееву четыре месяца исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства.