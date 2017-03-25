Певица Максакова дала первые комментарии после убийства Вороненкова

Фото: Zuma\TASS\Sergii Kharchenko

Жена экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, певица Мария Максакова дала первые комментарии после убийства супруга, сообщает Газета.Ru.

"Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев", – заявила Максакова в интервью "Медузе".

По словам Максаковой, после убийства мужа ее охрана усилилась. "Возят на бронированной машине. [Охрана у Вороненкова] была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке", – рассказала певица.

"Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно", – добавила артистка.

Бывшего депутата Госдумы застрелили 23 марта в центре Киева. Его охраннику удалось ранить предполагаемого стрелявшего, который позднее скончался в больнице. По факту убийства на Украине возбудили уголовное дело. В России Вороненков сам проходит обвиняемым в крупном расследовании о мошенничестве с недвижимостью в центре Москвы. Кому было выгодно убийство Дениса Вороненкова, в программе "В теме" рассказал политолог Олег Матвейчев.