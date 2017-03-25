Певица Максакова дала первые комментарии после убийства Вороненкова

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Жена экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, певица Мария Максакова дала первые комментарии после убийства супруга, сообщает Газета.Ru.
"Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев", – заявила Максакова в интервью "Медузе".
По словам Максаковой, после убийства мужа ее охрана усилилась. "Возят на бронированной машине. [Охрана у Вороненкова] была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке", – рассказала певица.
"Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно", – добавила артистка.
Кому было выгодно убийство Дениса Вороненкова, в программе "В теме" рассказал политолог Олег Матвейчев.