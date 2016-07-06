Паралимпиец Писториус приговорен к шести годам тюремного заключения

Фото: oscarpistorius.com

Паралимпийца Оскара Писториуса приговорили к шести годам тюремного заключения за умышленное убийство подруги Ривы Стинкамп, сообщает ТАСС.

Писториуса взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

В 2014 году суд приговорил Писториуса к пяти годам заключения, также ему дали три года условного заключения за нарушение закона об огнестрельном оружии.

Атлет провел в тюрьме 12 месяцев, однако вышел из тюрьмы под исправительное наблюдение. Спортсмен должен был находиться под домашним арестом и воспитательным надзором в течение четырех лет.

Однако 3 декабря 2015 года Верховный апелляционный суд (ВАС) удовлетворил протест прокурора и постановил, что Писториуса следовало признать виновным в умышленном убийстве, за которое паралимпийцу грозил тюремный срок в 15 лет.

Убийство девушки Писториуса – Ривы Стинкамп – произошло в феврале 2013 года. По словам Писториуса, вернувшись домой, он услышал подозрительный шум и выстрелил в ванную комнату через закрытую дверь.

Там в это время находилась Стинкамп, которая скончалась от полученных ранений. Девушка получила ранения в область головы, рук и груди.