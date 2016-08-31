Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа 2016, 10:25

Происшествия

Дело возбудили против завотделом опеки после убийства ребенка в Озерах

После трагедии в Озерах на сотрудника опеки завели уголовное дело

Следователи в Подмосковье после убийства девочки в Озерах возбудили уголовное дело в отношении заведующей одним из отделов опеки министерства образования Подмосковья. Она подозревается в халатности, передает телеканал "Москва 24".

По данным следствия, в 2010 году супруги Черниковы удочерили четырехмесячную девочку. Позднее в отдел опеки неоднократно поступали обращения о том, что отец систематически избивает ребенка. Однако должных мер принято не было.

При этом завотделом ежегодно составляла фиктивные отчеты о результатах обследования условий жизни удочеренной девочки. Без выезда к семье, она указывала, что потребности Черниковых удовлетворены в полном объеме, удочерение якобы прошло успешно, а в семье и вовсе царит нормальная обстановка.

Таким образом, это не просто повлекло неоднократное нарушение законных прав ребенка, но и фактически создало все условия для преступления. Следователи планируют провести ряд допросов и иных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу о халатности.

В начале августа подмосковное управление Следственного комитета сообщило о пропаже шестилетней девочки в подмосковных Озерах. Девочка проживала вместе со своими приемными родителями, а также братом, сестрой и бабушкой. По словам родителей, ребенок ушел с участка дома вечером шестого августа.

Однако у правоохранительных органов возникли подозрения: родители путались в показаниях. Решено было допросить их. Выяснилось, что девочка никуда не пропадала, а была убита.

Приемные родители погибшей в Подмосковье девочки признались в ее убийстве и рассказали, что труп ребенка был сожжен. Показания подтвердили мать и бабушка ребенка, указав на населенные пункты и показав места, где они развеивали останки девочки. Действия фигурантов квалифицировали по статье "Убийство".

Сюжет: Убийство девочки в Озерах
убийства криминал следствие халатность Озеры

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика