Дело возбудили против завотделом опеки после убийства ребенка в Озерах

После трагедии в Озерах на сотрудника опеки завели уголовное дело

Следователи в Подмосковье после убийства девочки в Озерах возбудили уголовное дело в отношении заведующей одним из отделов опеки министерства образования Подмосковья. Она подозревается в халатности, передает телеканал "Москва 24".

По данным следствия, в 2010 году супруги Черниковы удочерили четырехмесячную девочку. Позднее в отдел опеки неоднократно поступали обращения о том, что отец систематически избивает ребенка. Однако должных мер принято не было.

При этом завотделом ежегодно составляла фиктивные отчеты о результатах обследования условий жизни удочеренной девочки. Без выезда к семье, она указывала, что потребности Черниковых удовлетворены в полном объеме, удочерение якобы прошло успешно, а в семье и вовсе царит нормальная обстановка.

Таким образом, это не просто повлекло неоднократное нарушение законных прав ребенка, но и фактически создало все условия для преступления. Следователи планируют провести ряд допросов и иных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу о халатности.