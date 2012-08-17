В подмосковном Подольске мужчина убил дочь и спрыгнул с балкона

ИТАР-ТАСС

Вечером 16 августа в Подольске Московской области отец нанес своей пятилетней дочери ножевое ранение в горло и сбросил тело девочки с балкона пятого этажа. После совершенного преступления мужчина также ударил себя ножом и спрыгнул с балкона.

Трагедия разыгралась в квартире жилого дома на улице Мира, сообщает РИА Новости.

Тела мужчины и девочки с колото-резаными ранениями были обнаружены под окнами девятиэтажки.

В правоохранительных органах уточнили, что преступление совершил житель Украины, который снимал квартиру в Подольске.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".