16 февраля 2017, 09:27

Происшествия

Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына

Ким Чон Нам. Фото: AP/Shizuo Kambayashi

Полиция Малайзии задержала вторую подозреваемую в убийстве Ким Чон Нама — единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Lenta.ru.

Генеральный инспектор малайзийской полиции подтвердил задержание женщины, вероятно, связанной с убийством. О ее роли в преступлении неизвестно. Ранее была задержана гражданка Мьянмы Доан Тхи Хыонг, сегодня она предстанет перед судом.

Новость об убийстве Ким Чон Нама появилась 14 февраля. На него в аэропорту Куала-Лумпура напали две женщины, которые, по разным данным, укололи его отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в яде.

Вскрытие тела единокровного брата Ким Чен Ына выявило признаки отравления. Предположительно, это вещество токсичнее цианистого калия.

