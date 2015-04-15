Тело режиссера Тамары Якжиной обнаружили в Подмосковье

Тело режиссера Тамары Якжиной найдено в Подмосковье

Подозреваемые в причастности к исчезновению режиссера Тамары Якжины признались в ее убийстве. Они также указали место, где захоронили ее тело, сообщает Следственный комитет РФ.

Один из задержанных по подозрению в причастности к исчезновению Якжины признался в том, что режиссер была убита, и указал место на северо-западе Подмосковья, неподалеку от Волоколамского шоссе.

"По данным следствия, 12 марта 2015 года один из задержанных встретил потерпевшую на улице и предложил подвезти ее. В пути следования между Якжиной и водителем возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой он совершил убийство режиссера. Затем мужчина вывез тело женщины на территорию Московской области и захоронил. Желая скрыть следы преступления и ввести в заблуждение следствие, он несколько раз передвигался по Москве и включал ее мобильный телефон для фиксации адреса", – говорится в сообщении.

На место, указанное подозреваемым, прибыла следственно-оперативная группа. В настоящее время обнаружено место захоронения, эксперты проводят извлечение тела из земли.

Тамара Якжина пропала без вести 16 марта. Об исчезновении женщины в полицию сообщили родственники.

По словам знакомых Тамары Якжиной, в интернете появились объявления о продаже ее квартиры, но потом рекламу удалили. Следствие рассматривает различные версии исчезновения режиссера, в том числе и возможность мошенничества с жилплощадью. Сообщалось, что женщина не имела заболеваний, в результате которых могла бы скоропостижно скончаться или потерять память.

Уголовное дело было заведено по статьям "Убийство" и "Покушение на мошенничество".

На минувшей неделе следствие сообщило о задержании и аресте двоих подозреваемых по делу об исчезновении женщины - ранее судимых 31-летнего москвича Романа Фирсова и 52-летнего уроженца Баку Эльмана Карякина. 14 апреля стало известно, что в рамках этого дела задержан третий подозреваемый – сосед Якжиной.