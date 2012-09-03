За похищение и убийство должника в МО судят пятерых мужчин

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В Подмосковье пятерых мужчин будут судить за вымогательство, похищение и убийство человека.

По версии следствия, в марте 2009 года москвич занял у знакомого 10 тысяч евро, которые после отказался возвращать.

Чтобы вернуть свои деньги, в январе 2010 года мужчина и четверо его знакомых, организовали похищение должника.

Они насильно посадили потерпевшего в автомобиль и вывезли в лесной массив Одинцовского района. Соучастники избили должника, а затем задушили его и скрылись с места преступления, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.