Тревел-эксперт назвала лучше места для поездки в новогодние каникулы

Декабрь порой выматывает настолько, что не остается сил и желания организовать полноценное новогоднее путешествие. Однако каникулы длинные, и отправиться хотя бы в небольшую поездку недалеко от Москвы можно легко. Тем более поблизости от столицы в красивых местах недостатка нет. Делимся идеями, куда можно поехать на новогодних выходных.

Тула

В области туристов обычно интересует в первую очередь усадьба Льва Толстого – Ясная Поляна. 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января музей будет закрыт, но 3–5-го и 8-го числа экскурсии возобновятся. Здесь можно остановиться в гостинице, на первом этаже которой также расположен необычный ресторан. В его меню – блюда по рецептам супруги писателя Софьи Толстой.

На саму Тулу тоже стоит обратить внимание. Здесь можно посетить Музей самоваров и заглянуть в креативный квартал "Искра" с барами, ресторанами и инсталляциями. Кроме того, попробуйте знаменитую белевскую пастилу и пряники с разными начинками. Тула славится этим кондитерским изделием. Настолько, что местные производители предлагают пиво со вкусом пряников.

Как добраться и сколько стоит: электрички и поезда до Тулы отправляются с Курского вокзала каждый день с утра и до вечера. В пути предстоит провести от 2,5 до 3,5 часа. Стоимость проезда – от 490 рублей в одну сторону. Трехзвездочный отель в центре Тулы обойдется от 2 800 рублей в сутки за номер на двоих. Ночевка в Ясной Поляне – от 2 200 рублей в сутки на двоих.

Рязань

Этот древний город находится примерно на том же расстоянии от Москвы, что и Тула, – около 180 километров. В Рязани очень симпатичный центр с пешеходной улицей Почтовой, на которой есть немало ресторанов и баров.

В Лесопарке в новогодние каникулы будет открыта резиденция Деда Мороза, где можно написать письмо и выиграть подарок. На территории бывшего хлебозавода № 1 есть выставка ледовых скульптур, в Торговом городке – новогодняя ярмарка с фуд-кортом, а на Лыбедском бульваре – бесплатный каток. Правда, чтобы его посетить, нужно заранее зарегистрироваться по телефону 8 (903) 640–56–60.

Если позволяет время, прокатитесь до села Константиново (30 километров от Рязани), где родился Сергей Есенин. 31 декабря и 1 января музей имени поэта будет закрыт. В остальные дни каникул можно погулять по усадьбе с экскурсией или самостоятельно, а также поучаствовать в специальной рождественской программе.

Как добраться и сколько стоит: электрички и поезда до Рязани отправляются с Казанского вокзала, время в пути – от 2 до 3,5 часа в зависимости от поезда. Стоимость проезда начинается от 570 рублей с пассажира в одну сторону. Трехзвездочная гостиница в центре Рязани обойдется от 2 200 рублей в сутки за номер на двоих.

Нижний Новгород

Нижний Новгород находится примерно в 450 километрах от Москвы. Здесь красивый исторический центр и набережная с видами на Волгу, через которую можно переправиться на фуникулере. Нижегородский Кремль недавно отреставрировали, а на колокольне Спаса-Преображенского собора оборудовали смотровую площадку. В новогодние каникулы там будут праздничные программы, а по вечерам – световое шоу.

На улице Покровской, которую называют местным "Арбатом", в каникулы туристов будут развлекать уличные театры. В самом большом парке города "Швейцария" гостей ждут ярмарка и каток, на котором можно еще и поиграть в керлинг.

Примерно в 50 километрах от города находится горнолыжный центр "Хабарское". Здесь есть 10 трасс разного уровня сложности, включая одну тюбинговую для детей.

Как добраться и сколько стоит: из Москвы с Восточного вокзала ходят "Ласточки", в пути придется провести около 4 часов. Стоимость билета – от 1 700 рублей в одну сторону. Нижний Новгород очень популярен у туристов в новогодние каникулы, поэтому большинство отелей уже заняты. Еще есть шанс снять трехзвездочный отель в центре от 3 400 рублей в сутки за номер на двоих.

Валдай

Фото: Юлий Ахромеев/РИА Новости

Сюда обычно едут отдыхать от городского шума: снять домик на берегу озера, погулять по Валдайскому национальному парку, попариться в бане и ловить рыбу. Из культурных развлечений – Иверский монастырь, красивые и неплохо сохранившиеся усадьбы 18–19 веков.

На берегу Валдайского озера множество баз отдыха и коттеджей в аренду, многие из которых предлагают лыжи и снегоходы напрокат. Некоторые даже организуют охоту в местных лесных угодьях.

Как добраться и сколько стоит: поезда на Валдай отправляются с Ленинградского вокзала, в пути – чуть меньше 6 часов. Билет обойдется от 1 100 рублей в одну сторону с пассажира. Номер на базе отдыха стоит от 2 600 рублей в сутки на двоих, коттедж с четырьмя спальнями — от 17 000 рублей в сутки.

