Турэксперт Васильева назвала пять интересных лыжных забегов 2025 года

Беговой сезон закончился, и многие спортсмены – профессионалы и любители – переобуваются из кроссовок в лыжи. Тем более что интересные лыжные старты также в изобилии проводятся по всей стране. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет о пяти из них.

II Уфимский лыжный классический марафон

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Когда: 19 января 2025 года

Где: Уфа, Республика Башкортостан

Дистанция: фан-ретрозабег 1 км, 5 км по равнине, 15 км с подъемами, 30 км по равнине

Сколько стоит: 1 км – 500 рублей, 5 км – 2 000 рублей, 15 км – 2 500 рублей, 30 км – 3 000 рублей

Как добраться: прямой перелет до Уфы – чуть больше двух часов в одну сторону, стоимость билетов – от 7 700 рублей туда и обратно

Любительская лыжная гонка в Уфе проводится в спортивно-оздоровительном комплексе "Биатлон", который не раз принимал чемпионаты по биатлону национального и мирового уровней, что уже говорит о его технической оснащенности. Выбор дистанций большой, а для ценителей ретро или просто не особенно уверенно стоящих на лыжах спортсменов пройдет фан-забег на один километр на ретролыжах и в ретроспортивных костюмах. Все это нужно иметь с собой, а о смешных фотографиях со старта позаботятся организаторы.

Веденинский классический лыжный марафон

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Когда: 26 января 2025 года

Где: Тула, лыжный центр Веденино

Дистанция: фан ретрозабег 1 км 12,5, 25 и 50 км.

Сколько стоит: 1 км – 500 рублей, 12,5 км – 1 500 рублей, 25 км – 2 000 рублей, 50 км – 2 500 рублей; ближе к дате старта цена будет повышаться

Как добраться: поезд до Тулы – 2,5–3 часа в пути и от 560 рублей за билет в одну сторону, до точки старта можно доехать на рейсовых автобусах с пересадками или 25–30 минут на такси

Спортивный центр Веденино известен не только лыжникам Тульской области, но и многим иногородним спортсменам: здесь отличные укатанные и, что немаловажно, живописные трассы. Забег пройдет по кругу 12,5 км, можно выбрать один, два или четыре круга, в зависимости от физической подготовки. На всех дистанциях будут пункты питания с горячим чаем, фруктами, зефиром и изотониками.

18 Традиционный Международный Деминский лыжный марафон

Когда: 28 февраля – 2 марта 2025 года

Где: деревня Демино, Ярославская область

Дистанция: от 1 до 50 км

Сколько стоит: от 500 рублей за детский старт до 9 000 рублей за пакет 10 км + 50 км свободным стилем + 30 км классическим стилем для взрослых спортсменов

Как добраться: сначала поездом до Ярославля (в пути чуть больше 3,5 часа в одну сторону и от 600 рублей за билет). В дни лыжного марафона для спортсменов и болельщиков будут организованы автобусы из Ярославля до лыжного центра. В пути около 1,5 часа, актуальных цен пока нет, в прошлом году проезд стоил 292 рубля в одну сторону

В Демине есть хорошо оборудованный лыжно-биатлонный комплекс, где регулярно проходят профессиональные и любительские соревнования. Деминский лыжный марафон считается одним из главных зимних лыжных стартов и ежегодно собирает более пяти тысяч участников. Марафон проходит в три дня, есть множество дистанций на выбор: детям предлагается пробежать километр, а взрослые могут выбрать практически любую посильную дистанцию. Новички могут пробежать 5 или 10 километров, а более подготовленные спортсмены – 30 или 50 км выбранным стилем (классическим или свободным). Для желающих ушатать себя до изнеможения есть пакеты из нескольких дистанций (например, 50 километров свободным стилем плюс 30 километров классическим).

XI Лыжный марафон Зюраткуль

Когда: 22 марта 2025 года

Где: Национальный парк "Зюраткуль", Южный Урал

Дистанция: 11 км, 22 км, 33 км и 55 км

Сколько стоит: 11 км – 1 000 рублей, 22 км и 33 км – 1 500 рублей, 55 км – 2 000 рублей; ближе к дате старта цена будет повышаться

Как добраться: сначала самолетом до Челябинска (около 2,5 часа в одну сторону и от 10 тысяч рублей за билеты туда и обратно), оттуда на автобусе до города Сатки (еще примерно 4 часа и от 130 рублей за билет в одну сторону) и еще около часа на такси до парка. Для участников и болельщиков будет организован трансфер из Челябинска в день соревнования, стоимость – 1 000 рублей с человека, отправление – 22 марта в 06:00

Лыжный марафон "Зюраткуль" проводится в одноименном национальном парке. Главный аргумент принять в нем участие – это природные красоты. Лыжная трасса проходит по красивейшим местам Южного Урала в окрестностях хребта Зюраткуль по 11-километровому кругу. В зависимости от спортивной подготовки можно выбрать от одного до пяти кругов. Вне зависимости от дистанции на трассе обещают поить чаем и кормить вкусными снеками.

51-й Мурманский лыжный марафон

Фото: vk.com/МУРМАНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

Когда: 29–30 марта 2025 года

Где: Мурманск

Дистанция: 25 или 50 км классическим или свободным стилем

Сколько стоит: 25 км – 2 500 рублей, 50 км – 3 500 рублей

Как добраться: прямой перелет до Уфы – чуть больше двух часов в одну сторону, стоимость билетов — от 7 700 рублей туда и обратно

Если самым популярным лыжным марафоном считается Деминский, то "серебро" по праву принадлежит Мурманску. Спортсменов-любителей привлекает суровая северная природа и интересная трасса: с длинными подъемами и быстрыми спусками, и все это на фоне природы Крайнего Севера. Если повезет, можно будет даже увидеть северное сияние – сезон заканчивается в начале апреля.