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В РСТ рассказали, как сэкономить на поездке в Сочи

На "крыльях сезона". Как сэкономить на отдыхе в Сочи

В 2023 году отдых в Сочи может подорожать до 30%, прогнозируют эксперты. Они связывают это с падением интереса россиян к крымским курортам на фоне логистических трудностей. Рассказываем подробности и выясняем, как не переплачивать за отпуск на берегу Черного моря.

Дешевле в ОАЭ?

Фото: depositphotos/kadet26

В 2023 году стоимость отдыха в Сочи может вырасти на 20–30%. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян, сообщает газета "Известия". Подорожание в первую очередь затронет четырех- и пятизвездочные отели, считает эксперт. При этом цены в гостиницах "три звезды" сохраняться на обычном уровне.

В 2023 году отдых на двоих в Сочи на десять дней в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием может обойтись в 220 тысяч рублей.
Алексан Мкртчян
вице-президент Альянса туристических агентств (АТА)

По его словам, за эти же деньги, включая перелет и опцию all inclusive, россияне могут отдохнуть в Египте или Турции. "Надо понимать, что "все включено" – это не только питание и алкоголь, но и комплекс развлекательных услуг. Для сравнения аналогичный сочинскому отдых в Объединенных Арабских Эмиратах может обойтись в 180 тысяч рублей на двоих", – подчеркнул вице-президент АТА.

Эксперт считает, что отдых в Сочи становится дороже на фоне падения интереса граждан к Крыму, вызванного логистическими трудностями. "В этом году у россиян нет никаких иллюзий по поводу того, что аэропорт в Симферополе откроется, поэтому бронирование туров на полуостров упало на 50%", – заявил Алексан Мкртчян.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель заявил, что этим летом на курортах в регионе не ожидается значительного роста цен в гостиницах и санаториях. "В среднем в текущем курортном сезоне в средствах размещения категории 3, 4, 5 звезд наблюдается рост стоимости номера при двухместном размещении с завтраком в пределах 10–15%. Однако есть и те средства размещения, которые вовсе не планируют поднимать цены", – сказал он.

Лайфхаки по экономии

Фото: depositphotos/shanin

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 дал несколько практических советов по тому, как сэкономить при поездке в Сочи. Во-первых, стоит рассмотреть путешествие не в пик туристического сезона. "Стоимость отдыха в Сочи имеет динамическое ценообразование, то есть зависит от спроса. Наибольший спрос – традиционно в июле и августе", – объясняет Горин.

Возможность сэкономить есть на "крыльях сезона". Это апрель, май, отчасти июнь и бархатный сезон – сентябрь, часть октября. В это время цены могут отличаться в разы по сравнению с самыми популярными месяцами.
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ

По его словам, отдых в бархатный сезон позволит не только сэкономить, но и хорошо подойдет для людей, не переносящих жару. "Погода уже не такая жаркая, а море все еще теплое и комфортное", – отметил эксперт.

Желающим не переплачивать за дополнительный сервис Горин рекомендовал обратить внимание на гостиницы категории три звезды. Этот вариант в первую очередь подойдет тем, кто не ставит цель постоянно находиться в номере, а планирует больше времени проводить на море, гулять и посещать экскурсии.

В Сочи множество качественных трехзвездочных гостиниц. Часть из них даже имеют опцию "все включено". Да, по сравнению с пятизвездочными отелями номера будут меньшего размера, как правило, подальше от центра, более скромный набор сервисов. Скорее всего, не окажется спа-центра и бассейна. Но и стоят они заметно дешевле.
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ

Питание – еще один пункт, на котором можно сэкономить в отпуске. Гибкий бюджет на еду можно подобрать при бронировании апартаментов с кухней и самостоятельной покупке продуктов. "При покупке тура у агента можно сразу запросить "полупансион", включающий двухразовое питание в отеле. Комплексная цена окажется ниже, чем на месте. Популярностью пользуются завтрак и ужин. Потому что обед "привязывает" к отелю, а на отдыхе многие едят не по часам", – подчеркнул специалист.

За счет перелета также можно несколько снизить бюджет на отпуск. Дешевле будут стоить рейсы в не самое удобное время, то есть ночные или ранние. При этом более дорогими днями для полетов традиционно считаются пятница, суббота и воскресенье, говорит эксперт. Он также посоветовал пользоваться пакетными предложениями, куда включен авиаперелет российских федеральных туроператоров.

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