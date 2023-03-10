Отели "все включено" в РФ обяжут неограниченно предоставлять российский алкоголь

Фото: depositphotos/2nix

Росстандарт утвердил требования к российским отелям категории "все включено". Документ устанавливает для мест размещения стандарты номеров, питания, развлекательных услуг и прочего, сообщает РИА Новости.

Новый ГОСТ вступит в силу с 30 июня текущего года. Он, в частности, предусматривает, что отели "все включено" должны в неограниченном количестве предоставлять отечественные алкогольные напитки на точках дополнительного питания, а также на шведском столе в обед и на ужин. Например, пива должно быть не менее одного вида, вина – не менее трех видов, а крепких напитков – не менее двух.

То же касается безалкогольных холодных и горячих напитков. А меню шведского стола между тем должно повторяться не чаще одного раза в неделю. Документом установлены и нормы промежуточного питания: это могут быть холодные и горячие закуски, сладости и мучные изделия.

Кроме того, вводятся требования к развлекательным программам. Их содержание будет зависеть от звездности отеля.

Ранее стало известно, что бывший гендиректор "Розы Хутора" Сергей Бачин планирует в этом году создать отечественный бренд пятизвездочных гостиниц на фоне ухода иностранных компаний из-за санкций против РФ. Бренды новой компании Бачина получат названия "Эбеко", "Рябина", "Эрбелья" и "Васта".



Стоимость проживания в отелях РФ на 8 марта снизилась на 12%

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!