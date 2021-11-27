Эксперт рассказала, почему путешествия не помогают справиться с депрессией

Путешествия иногда играют с нами злую шутку: мало того что не помогают "перезагрузиться", но и усугубляют ситуацию до предела. В ряде случаев – трагического, как это случилось недавно с пассажиром рейса Шарм-эль-Шейх – Самара, который покончил с собой прямо на борту. Разбираемся, когда смена обстановки действительно поможет взбодриться, а в каком случае проблемы нужно решать совсем другими способами.



"Тебе нужно съездить куда-нибудь развеяться!" Наверняка каждый из нас хоть раз получал (или раздавал) такие советы в ответ на жалобы на унылую работу, разбитое сердце или просто когда все не так. "Покупай впечатления, а не вещи!" – под этим лозунгом сегодня работает целая индустрия. Эмоции в последние годы стали цениться куда больше, чем новый айфон или брендовая сумка.

Путешествие – это в первую очередь смена картинки и привычных условий, временное отключение от повседневной рутины, которая кажется серой и однообразной. Кроме того, как говорится, "на расстоянии виднее". Взглянуть на свою жизнь как бы издалека за счет новой обстановки иногда действительно бывает полезно. Решения некоторых проблем приходят словно сами собой. Однако в неподходящей ситуации дополнительные перемены могут только все испортить: если в нестабильном эмоциональном состоянии дать мозгу такую встряску, он может погрузиться в еще большую пучину безнадежности.

Когда путешествия не помогают:

1. Депрессия или другие расстройства

Депрессия – не хандра и не "что-то стало грустно", а болезнь. Лечить ее нужно не видом на море из окна, а таблетками, которые подбирает врач, поставив диагноз. Самый тревожный звоночек – подавленное настроение в течение долгого времени и постоянная усталость. "Ничего не хочу" и "не могу встать с постели" – серьезный повод посетить психотерапевта или психиатра. Диагностировать эту болезнь лучше как можно раньше, пока не дошло до стадии "незачем жить".



Путешествие в состоянии депрессии может только усугубить ситуацию, так как влияет незнакомая обстановка и необходимость постоянно что-то решать: от выбора билетов до блюда в меню ресторана непривычной кухни.



Все это может оказаться совершенно непосильным делом для человека, которому и сварить кофе дома целый подвиг. Кроме того, возвращение обратно к рабочим будням пройдет намного острее и болезненнее, чем у здоровых людей.



2. Бегство от проблем

Иногда даже у психически здоровых людей бывает ощущение, что навалилось слишком много всего: на работе, дома, в кошельке и по остальным фронтам. От этого логично хочется сбежать. Благодаря моде на путешествия многие так и поступают: "Проблемы там, а я здесь, на море!" Ловушка в том, что неурядицы так и остаются нерешенными, а бегство от них становится привычкой.

Реальная жизнь по сравнению с путешествием, где никаких проблем не было, становится невыносимой. По возвращении из каждой поездки выход видится только в одном – поскорее начать планировать новую. Одни люди заедают недовольство тортом "Три шоколада", другие – замещают билетами в разные страны и города. В чувстве постоянной тревожности пребывают и первые и вторые, но проблемы нужно решать, а не бегать от них.

3. "Не может нормальный человек этого не хотеть"

Еще одна ситуация, в которой путешествия не принесут должного удовольствия, – социальное давление. Мы все живем в обществе, где существуют некоторые критерии благополучия. В советские годы это была, например, последняя модель "Жигулей" и своя квартира вместо комнаты в коммуналке. Сегодня в числе прочих – возможность путешествовать.



Именно потребность в социальном одобрении вынуждает выкладывать кучу фото в Инстаграм, лезть на гору в красивом платье в дождь ради эффектного кадра, чтобы собрать побольше лайков.



Однако за всем этим часто теряется вопрос: "Мне действительно туда так хочется, или я просто хочу быть не хуже других?" Желание принадлежать к стае, к определенному кругу людей нормально и закономерно. Однако, когда за желанием соответствовать остаются неудовлетворенными другие, более личные и важные потребности, путешествия становятся в тягость. Признаться в этом бывает сложно даже самому себе.

Когда встряхнуться полезно

Путешествие – это отличный выход для тех, кто в целом доволен жизнью, но немного устал и замотался. Поездкой можно наградить себя за хорошо сделанный проект или сдачу экзамена, а также в качестве профилактики выгорания.



Зарядить мозги

Путешествия способны оказаться особенно полезными для представителей творческих профессий. Смена картинки и привычного круга общения, погружение в чужую культуру могут запросто стать источником новых идей. Этим приемом регулярно пользовались, например, Эрнест Хемингуэй и Владимир Набоков. Как видим, у них неплохо получалось.

В поездках мозг в целом начинает работать быстрее, так как обрабатывает много информации. Велики шансы найти нестандартные решения самых разных (не только творческих) вопросов.

Лучше понимать себя

Большинство психологов сходятся во мнении, что знакомство с чужими культурами расширяет кругозор человека. Это, в свою очередь, помогает получше узнать самого себя. Чем богаче опыт общения с людьми из другой среды, чем чаще человек выходит из зоны социального комфорта, тем он чувствительнее к своим собственным убеждениям и более открыт новому.

Желание отдохнуть и куда-нибудь съездить – нормально, но стоит отдавать себе отчет, что вы едете "куда-то", а не сбегаете "откуда-то": с интересом и предвкушением, а не желанием оказаться подальше из своей собственной жизни.