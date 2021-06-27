Врач рассказала, где лучше провести лето с детьми-аллергиками

Аллергические заболевания приносят дискомфорт и в обычной жизни – что уж говорить об отдыхе... Многие родители не решаются вывозить своих детей на каникулы. Мы изучали маршруты, по которым можно отправиться в путешествие с малышами-аллергиками.



Предупрежден – значит вооружен

Родителям детей-аллергиков сложно планировать путешествие. Вне зависимости от вида и тяжести заболевания необходимо по возможности избегать встречи с аллергеном. Взрослые всегда должны быть начеку, чтобы вовремя оказать помощь малышу. Одна мысль о том, что делать это придется в непривычных условиях, вне дома, да еще и думать, как и чем накормить ребенка, чаще всего вызывает желание никуда не выезжать. Аллерголог-иммунолог Мария Малахова отмечает, что не стоит откладывать жизнь, поскольку если все заранее спланировать и настроиться на отдых, то отказываться от поездок не придется.

По словам эксперта, многие отели (например, в Турции) предлагают особое меню по запросу, главное – заранее сделать этот запрос. "Для людей с целиакией и аллергией на глютен есть специальный сайт – гид по отелям мира с безглютеновой кухней. Не забудьте выбрать меню в самолет (безглютеновое, безмолочное или вегетарианское). Помните, что детское питание для ребенка можно взять в качестве ручной клади плюс к разрешенной", – информирует Мария Малахова.

На курорт эксперт настоятельно рекомендует взять с собой аптечку, в которую надо положить солнцезащитные средства. Также необходимо прихватить специальную одежду от солнца (рашгард), эмоленты, репелленты, антигистаминные препараты второго поколения и индивидуальные препараты, которые заранее лучше обсудить с лечащим врачом.



Когда амброзия – не пища богов

Родителям и детям с аллергическим ринитом, вызванным пыльцой растений, зачастую приходится "бежать" от аллергена в ту местность, где можно обойтись без нежелательной реакции. Особенно это касается малышей в возрасте до 5 лет, когда специфическую иммунную терапию еще не проводят.





Мария Малахова аллерголог-иммунолог Помочь в выборе места отдыха родителям детей-аллергиков может мониторинг пыления растений и существующие интернет-ресурсы.

Те, кто любит отдыхать на родине, знают, что первыми начинают цвести деревья на юге России, их пыльцу фиксируют уже в конце февраля. Для центральной полосы пик цветения – чуть позже, вторая половина марта и апрель. В Адлере и Сочи в конце апреля пыльцу орешника и березы встретить уже достаточно сложно. Красная Поляна подходит аллергикам, потому что располагается на возвышенности. В Крыму много пыльцы сосны.

Однако не только весеннее цветение может принести неприятности. На северо-западе России и в Поволжье в июне и июле цветут злаки. А в августе и сентябре не стоит отдыхать на курортах Краснодарского края и в Крыму тем, кто страдает от аллергии на амброзию. Пыльца этого сорняка вызывает насморк, кашель, слезотечение, от реакции на нее краснеют глаза, отекают веки. По словам эксперта, даже в Москву в последнее время пыльца зловредного сорняка заносится воздушными потоками с юга. А во второй половине августа ее концентрация в столице порой достигает значимых уровней для развития аллергии.

При поллинозе аллерголог-иммунолог советует спрятаться от амброзии в северной части России, например в Ленинградской и Архангельской областях. Для романтиков подойдет круиз по реке Лене. А бывалые путешественники советуют тем, кто боится амброзии, ехать в горы – сорняк не растет на высоте более тысячи метров.

В Пятигорск тем, кто не любит амброзию, лучше всего ехать в июне – июле, потому что в августе сюда тоже "долетает" большое количество пыльцы. Зато для тех, кто страдает пищевой аллергией, здесь можно подобрать санаторий с индивидуальным рационом питания.

В Сочи мало злаковых, а местный влажный климат подойдет малышам с атопическим дерматитом. Но, по словам Марии Малаховой, не стоит забывать о том, что на побережье высокая концентрация спор плесневых грибов, которые могут вызвать респираторную аллергию.



А как у них?

Еще открыты далеко не все границы, но информацию об отдыхе за рубежом уже можно взять на заметку. По словам эксперта, в европейских странах, в частности в Испании, а также в Америке, Эмиратах и Южной Африке имеются сайты с полной информацией о пыльцевом составе и о периоде пыления растений и спороношения грибов.

Аллергики ценят Кипр за то, что здесь нет берез, а в местных супермаркетах продается привычная для россиян еда, например гречка и пшено. Испания дает приют тем, кто бежит от пыльцы березы и ольхи, здесь приемлемые цены на растительное молоко и веганские (безмолочные) йогурты и мороженое.

"Сардиния, Сицилия, а также Болгария – отличный выбор для того, чтобы скрыться от поллиноза. А еще здесь большой выбор безглютеновой продукции, во многих ресторанах есть специальное меню для аллергиков. От поездок в Грецию стоит воздержаться тем, у кого аллергия на оливу. А вот с детьми, у которых реакция на пыльцу сорных трав, можно посетить Словению, где находится специальный курорт для аллергиков Струньян", – рассказывает эксперт.

Мария Малахова отмечает, что южная часть Португалии хороша тем, что здесь отсутствуют промышленные предприятия, нет пыльцы березы и орешника, а воздух чистый и влажный. Но из-за высокой влажности и реакции на споры плесневых грибов кому-то лучше выбрать другой курорт. Следует учесть, что в Португалии много сосен и достаточно рано начинают цвести злаковые травы, от аллергии на которые лучше уехать на Мадейру.

Популярным направлением для летнего отдыха знатоки называют и Абхазию. Ее морской воздух считается целебным для аллергиков. Но и здесь следует опасаться коварной амброзии. Впрочем, укрыться от нее можно в Гагре и Пицунде среди сосновых лесов.

