Египет не стал повышать стоимость туристических виз

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Правительство Египта сохранит стоимость однократных туристических виз на уровне 25 долларов США, сообщает ТАСС. Многократная виза на полгода будет стоить 60 долларов США.

В конце февраля Каир объявил о повышении стоимости туристических виз в Египет с $25 до $60, а многократной – до $70. Новые тарифы планировалось ввести с марта, но затем их отложили до 1 июля.

Теперь правительство Египта отменило решение о повышении, сообщил во вторник министр туризма страны Яхъя Рашид. Последний раз египетские власти увеличивали стоимость виз с $15 до $25 в 2014 году.

13 марта Египет озвучил планы перейти на электронные визы . При этом их стоимость должна была возрасти

Каир ожидает, что скоро Москва возобновит авиасообщение с арабской страной. Протокол по безопасности гражданской авиации между Россией и Египтом . При этом их стоимость должна была возрасти с 1 июля в 2,4 раза – с 25 долларов до 60.Каир ожидает, что скоро Москва возобновит авиасообщение с арабской страной. Протокол по безопасности гражданской авиации между Россией и Египтом согласован, осталось только его подписать . Председатель управления по развитию туризма Хишам эль-Демери заявил в ходе пресс-конференции в России, что переход на визы нового образца сделает Египет еще доступнее и популярнее для туристов. Однако вскоре после заявления, египетские власти в течение 10 дней обещали пересмотреть цены на визы для россиян

Оформление туристической визы на месяц для жителей России происходило по прилете в египетский аэропорт, ее стоимость была равна 25 долларам США. Для посещения Южного Синая и Шарм-эль-Шейха выдавали бесплатную визу на 15 дней, также по прилете. Однако в случае проблем со связью на пограничном переходе границы могут возникнуть неожиданные помехи, поэтому туристам всегда рекомендуют возить с собой распечатку подтверждения выдачи электронной визы. Впервые электронный формат использовали в Австралии, сегодня такую визу можно оформить для посещения Турции, Уганды, Румынии, Камбоджи, Индии и других стран.