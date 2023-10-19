Сыр, арбузы и специи: самые вкусные музеи России

В этих музеях экспонаты можно не только трогать руками, но и пробовать на язык, а кое-где еще и научат их готовить. Рассказываем о самых любопытных музеях еды в России (спойлер: большинство из них – недалеко от Москвы).

Музей сыра, Кострома

Кострому иногда называют сырной столицей России. В свою очередь, музей сыра располагается в старинном купеческом особняке XVIII века, и на экскурсиях здесь рассказывают о секретах сыроварения, необычных сортах, традициях разных народов, а также всякие смешные байки. Для взрослых здесь проводят дегустации с вином, для детей – с соком (их еще ждут веселые квесты). Посетить музей можно только с экскурсией (группы от 1 до 25 человек), доступные сеансы есть почти всегда.

Сколько стоит: экскурсия 40 минут – 490 рублей (для взрослых) и 390 рублей (для детей), экскурсия с дегустацией – 690 и 550 рублей, соответственно.

Музей мороженого, Киров

Уже не единственный, но пока точно самый масштабный музей мороженого в стране. Всего в нем два зала, посвященных истории десерта, и лаборатория, где проводят мастер-классы и показывают секреты его приготовления. Экскурсии проводят с дегустацией и без, а попробовать здесь можно как классические сорта, так и необычные: мороженое со вкусом халвы, трюфеля, бородинского хлеба или бекона. На мастер-классах в лаборатории можно научиться готовить не только классику, но и ролл-мороженое, эскимо, крио- и наномороженое.

Сколько стоит: экскурсия с дегустацией – от 400 рублей с человека, мастер-класс – от 250 рублей.

Музей "Тульский пряник", Тула

Пряник – визитная карточка Тулы, так что здесь просто не могли не сделать музей. Экспозиция располагается в двух небольших залах и рассказывает об истории пряничного дела. Здесь можно увидеть поздравительные пряники, почетные, именные, и при желании по ним даже реально проследить важные события истории нашей страны. Один из самых популярных экспонатов – пряник весом 50 килограммов, единственный в своем роде, а в конце каждой экскурсии – чаепитие с пряниками, которые испекли в собственном цехе музея.

Сколько стоит: 150 рублей с человека, экскурсии — по предварительной записи.

Музей "Российский арбуз", Камызяк, Астраханская область

Арбузы в этих краях выращивают еще с VII века, и вся экспозиция этого небольшого музея именно об этом. Здесь рассказывают, чем различаются разные сорта, как их выращивали сотни лет назад, что и как можно приготовить из арбуза (например, мед), и почему не стоит выбрасывать косточки.

Приезжать сюда лучше в конце лета, в самый сезон, когда арбузами еще и угостят и пустят на поле, посмотреть, как они растут.

Сколько стоит: 50 рублей с человека.

Музей специй, Санкт-Петербург

Всего в мире три музея специй: один находится в Гамбурге, второй – в Паттайе, и третий – в Санкт-Петербурге. Экспозиция занимает четыре зала, в первом рассказывается об истории вопроса, во втором – все об остреньком (коллекция перцев), в третьем – приспособления разных эпох (солонки, перцемолки, весы и прочее), а в четвертом – самые экзотические и дороге специи в мире. Абсолютно все экспонаты можно трогать, нюхать и при желании пробовать, а на мастер-классах можно научиться готовить бедуинский чай с пряностями, том-ям, масала-чай, глинтвейн и многое другое.

Сколько стоит: 500 рублей для взрослых, 300–400 рублей для детей (в зависимости от возраста), мастер-классы – от 400 рублей с человека.

Музей-заповедник "Сользавод", Соликамск, Пермский край

В городе Соликамск находится единственный в стране полностью сохранившийся солеваренный завод, из которого сегодня сделали музей. Здесь сохранились и были отреставрированы избы солеваров, амбары, котельная и разные механизмы, при помощи которых в XVII–XX веках и вываривали соль.

Сколько стоит: билеты – от 100 рублей с человека.