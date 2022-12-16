Юрист рассказал, как застрявшим во Внуково туристам вернуть деньги за путевки

15 декабря авиакомпания iFly отменила все рейсы в Египет. Из-за этого более тысячи туристов застряли в столичном аэропорту Внуково и не могут попасть на арабские курорты. Разбираемся, что произошло и смогут ли пострадавшие вернуть потраченные на путевки деньги.

Без права вылета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

15 декабря компания iFly объявила о задержке авиарейсов из аэропорта Внуково в Египет. Сначала их переносили несколько раз, но ближе к ночи перевозчик отменил все полеты в страну – в аэропорту застряли более тысячи туристов Tez Tour и Fun&Sun (туроператоры, с которыми сотрудничает авиакомпания. – Прим. ред.).

В iFly пояснили, что Иордания не согласовала пролеты в своем небе, начиная с 15 декабря: страна перестала принимать авиастраховку, выпущенную российской компанией. Еще 10 декабря от перевозчика потребовали предоставить аналогичную, но выпущенную в Лондоне. При этом получить запрошенный страховой сертификат сейчас невозможно из-за введенных против отечественных авиакомпаний санкций, рассказал перевозчик.

iFly летала в Египет через Иран, Ирак, Азербайджан и Иорданию на самолетах Airbus A330, которые одновременно зарегистрированы в ирландском и российском реестрах.

После получения уведомления о страховке компания не стала заранее отказываться от полетов в Египет и обратилась в Росавиацию с просьбой открыть 240-километровый коридор в воздушном пространстве Сирии. Это единственный вариант сохранить рейсы, заявил "Известиям" источник в iFly (с 2013 года сирийское небо закрыто для наших авиакомпаний по решению Росавиации после инцидента с обстрелом самолета Nordwind с 160 пассажирами на борту. – Прим. ред.).

При этом уточняется, что еще до инцидента с задержками и отменами рейсов Росавиация просила перевозчика пересадить пассажиров на самолеты других авиакомпаний.

В пресс-службе туроператора Tez Tour отметили, что iFly рассчитывает получить необходимые со стороны ФАВТ (Федеральное агентство воздушного транспорта. – Прим. ред.) разрешения "в течение ближайших нескольких часов и совершить отправку первого рейса по новому маршруту 16 декабря в 20:00 по московскому времени".

Улететь и вернуться

Сотни не вылетевших вовремя пассажиров получили ваучеры на воду и питание. Позднее пресс-служба iFly сообщила, что более 620 человек поселили в гостиницы, остальные разъехались по домам.

Как рассказала телеканалу Москва 24 одна из пассажирок, люди сразу создали чат, где обмениваются информацией, потому что туристов заселили в разные гостиницы. "Ночью нам с горем пополам один представитель выдавал ваучеры на еду, мамы с детьми некоторые спали на ступеньках", – добавила она.

"Никто ни о чем не предупреждал. Да и потом, вся информация – с электронного табло", – сказал РИА Новости Николай Глушонок, который ожидает рейс в Египет в гостинице.





Николай Глушонок пострадавший Дозвониться невозможно никуда. И перспектива полета над Сирией совсем не радует, если честно.

Те же, кто должен был вернуться рейсами iFly из Египта в Москву, продолжают свой отдых в отелях. "Клиенты Tez Tour, которые должны вылететь в Россию на вывозных рейсах с курортов Египта, около полудня 15 декабря были сгруппированы в нескольких объектах размещения. Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт", – добавили в пресс-службе туроператора.

Отдыхающий в Египте Иван Кордюков уточнил, что о вылете домой пока нет информации. "По плану должны были вылететь завтра (17 декабря) в 08:00, перенесли рейс на 13:20. Информация от туроператора Tez Tour пока такая, что надо ждать обновлений. Точной информации у них на текущий момент нет. Пока все спокойно, ждем", – объяснил он.

В свою очередь, другой турист пожаловался, что его переселили в отель ниже классом. "Номера отвратительные: все сломано, все обшарпано, ничего не работает... Wi-Fi здесь в номерах нет, только на лобби, связь держать с остальными туристами очень сложно", – рассказал мужчина.

Оплатите расходы

Туристы, которые не могут вылететь из Москвы в Египет, вправе аннулировать путевку и вернуть за нее деньги. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.

"Если происходит существенное изменение обстоятельств – в данном случае мы говорим о введении ограничительных мер третьей стороной, – то, если все сделано официально, отменить путевку возможно и вернуть деньги за нее – тоже", – сказал он.

По словам юриста, для этого необходимо обратиться с письменной претензией в агентство, где приобретался тур. Если деньги не возвращают вовремя, можно подавать иск в суд. При этом признание судом случившегося форс-мажором не освобождает туроператора или авиаперевозчика от возврата потраченных туристом средств на отдых, объяснил эксперт.





Василий Воробьев юрист Если человек не согласен ждать новой даты вылета и требует возврата денег, то они должны быть возвращены без задержки. В случае же задержки будут взыскиваться и неустойки, штрафы и моральный вред.

При этом если турист согласен на перенос поездки, то никакие убытки возмещаться не будут, подытожил юрист.

В свою очередь, Роспотребнадзор заявил, что вмешается в ситуацию с отмененными рейсами, если имущественные права пассажиров не урегулируют "в полном объеме по соглашению с авиаперевозчиком в досудебном порядке". Также туристы могут обратиться за консультацией и помощью при составлении претензии к авиакомпании.