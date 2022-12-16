Юрист рассказал, как застрявшим во Внуково туристам вернуть деньги за путевки

15 декабря авиакомпания iFly отменила все рейсы в Египет. Из-за этого более тысячи туристов застряли в столичном аэропорту Внуково и не могут попасть на арабские курорты. Разбираемся, что произошло и смогут ли пострадавшие вернуть потраченные на путевки деньги.
Без права вылета
15 декабря компания iFly объявила о задержке авиарейсов из аэропорта Внуково в Египет. Сначала их переносили несколько раз, но ближе к ночи перевозчик отменил все полеты в страну – в аэропорту застряли более тысячи туристов Tez Tour и Fun&Sun (туроператоры, с которыми сотрудничает авиакомпания. – Прим. ред.).
В iFly пояснили, что Иордания не согласовала пролеты в своем небе, начиная с 15 декабря: страна перестала принимать авиастраховку, выпущенную российской компанией. Еще 10 декабря от перевозчика потребовали предоставить аналогичную, но выпущенную в Лондоне. При этом получить запрошенный страховой сертификат сейчас невозможно из-за введенных против отечественных авиакомпаний санкций, рассказал перевозчик.
После получения уведомления о страховке компания не стала заранее отказываться от полетов в Египет и обратилась в Росавиацию с просьбой открыть 240-километровый коридор в воздушном пространстве Сирии. Это единственный вариант сохранить рейсы, заявил "Известиям" источник в iFly (с 2013 года сирийское небо закрыто для наших авиакомпаний по решению Росавиации после инцидента с обстрелом самолета Nordwind с 160 пассажирами на борту. – Прим. ред.).
При этом уточняется, что еще до инцидента с задержками и отменами рейсов Росавиация просила перевозчика пересадить пассажиров на самолеты других авиакомпаний.
В пресс-службе туроператора Tez Tour отметили, что iFly рассчитывает получить необходимые со стороны ФАВТ (Федеральное агентство воздушного транспорта. – Прим. ред.) разрешения "в течение ближайших нескольких часов и совершить отправку первого рейса по новому маршруту 16 декабря в 20:00 по московскому времени".
Улететь и вернуться
Сотни не вылетевших вовремя пассажиров получили ваучеры на воду и питание. Позднее пресс-служба iFly сообщила, что более 620 человек поселили в гостиницы, остальные разъехались по домам.
Как рассказала телеканалу Москва 24 одна из пассажирок, люди сразу создали чат, где обмениваются информацией, потому что туристов заселили в разные гостиницы. "Ночью нам с горем пополам один представитель выдавал ваучеры на еду, мамы с детьми некоторые спали на ступеньках", – добавила она.
"Никто ни о чем не предупреждал. Да и потом, вся информация – с электронного табло", – сказал РИА Новости Николай Глушонок, который ожидает рейс в Египет в гостинице.
Те же, кто должен был вернуться рейсами iFly из Египта в Москву, продолжают свой отдых в отелях. "Клиенты Tez Tour, которые должны вылететь в Россию на вывозных рейсах с курортов Египта, около полудня 15 декабря были сгруппированы в нескольких объектах размещения. Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт", – добавили в пресс-службе туроператора.
Отдыхающий в Египте Иван Кордюков уточнил, что о вылете домой пока нет информации. "По плану должны были вылететь завтра (17 декабря) в 08:00, перенесли рейс на 13:20. Информация от туроператора Tez Tour пока такая, что надо ждать обновлений. Точной информации у них на текущий момент нет. Пока все спокойно, ждем", – объяснил он.
В свою очередь, другой турист пожаловался, что его переселили в отель ниже классом. "Номера отвратительные: все сломано, все обшарпано, ничего не работает... Wi-Fi здесь в номерах нет, только на лобби, связь держать с остальными туристами очень сложно", – рассказал мужчина.
Оплатите расходы
Туристы, которые не могут вылететь из Москвы в Египет, вправе аннулировать путевку и вернуть за нее деньги. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.
"Если происходит существенное изменение обстоятельств – в данном случае мы говорим о введении ограничительных мер третьей стороной, – то, если все сделано официально, отменить путевку возможно и вернуть деньги за нее – тоже", – сказал он.
По словам юриста, для этого необходимо обратиться с письменной претензией в агентство, где приобретался тур. Если деньги не возвращают вовремя, можно подавать иск в суд. При этом признание судом случившегося форс-мажором не освобождает туроператора или авиаперевозчика от возврата потраченных туристом средств на отдых, объяснил эксперт.
При этом если турист согласен на перенос поездки, то никакие убытки возмещаться не будут, подытожил юрист.
В свою очередь, Роспотребнадзор заявил, что вмешается в ситуацию с отмененными рейсами, если имущественные права пассажиров не урегулируют "в полном объеме по соглашению с авиаперевозчиком в досудебном порядке". Также туристы могут обратиться за консультацией и помощью при составлении претензии к авиакомпании.