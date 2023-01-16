В АТОР прояснили ситуацию с отменой all inclusive в Турции

В Турции среди представителей туриндустрии снова заговорили о необходимости отказа от подхода "все включено", сообщают местные СМИ. All inclusive критикуют в том числе за то, что такой формат слишком дорого обходится принимающей стороне. Разбираемся, насколько реальна угроза отмены этой системы и что может прийти ей на смену.



All inclusive под угрозой?

В Турции предложили перейти с системы all inclusive ("все включено") на так называемый полупансион ради увеличения прибыли местного турбизнеса. Идею в местных СМИ озвучил представитель туроператора из турецкого города Сиде Эрол Гюльдал. Эксперт напомнил, что до 2000-х годов на популярных курортах страны действовала именно система полупансиона, которая, по его мнению, способствует привлечению большего числа состоятельных путешественников.

Гюльдал добавил, что работающие по формату all inclusive отельеры жалуются на невозможность получать прибыль в том же объеме, как раньше. Помимо этого, если Турции удастся внедрить систему полупансиона, вырастет качество кухни в ресторанах курортных городов, полагает он. В результате более привлекательным станет гастрономический туризм, убежден туроператор.



Аll inclusive – это комплекс услуг, который предоставляют постояльцам в гостиницах. В Турции система "все включено" обычно подразумевает трехразовое питание в ресторанах отеля в формате шведского стола с напитками в течение дня, в частности, подают и алкоголь. Кроме того, отдыхающие могут воспользоваться бесплатными шезлонгами и зонтиками на пляжах и возле бассейнов, посмотреть выступления аниматоров и получить прочий сервис. При схеме полупансиона речь уже идет о двухразовом питании. Чаще всего это завтрак и ужин, причем обычно напитки в стоимость не входят.



Сообщения о возможной смене формата отдыха в турецких отелях вызвали оживленную реакцию среди пользователей российских соцсетей. "Жаль, многие именно из-за этого и ездят именно в Турцию", – написала одна из комментаторов. "Я очень расстроена, товарищи, так как я еще не наела там свои +15", – добавила другая пользовательница. "Никогда не нравился этот олл инклюзив, всегда казалось, что куча еды просто выбрасывается. Полупансиона всегда хватало, единственное бесило, что в ужин не включены напитки", – рассуждает еще один комментатор.

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что на самом деле никто из турецких отельеров не планирует отказываться от all inclusive.





из телеграм-канала АТОР Никакие турецкие курорты не отказываются от системы "все включено", никто из отельеров, работающих по этой системе, не сообщал об этом и не будет сообщать. Система "все включено" – то, ради чего туристы из множества стран едут в Турцию, ее фишка, причем весьма прибыльная. Отказываться от нее никто в Турции не собирается.

В АТОР указали, что тему с отменой all inclusive на протяжении многих лет представители различных турецких ассоциаций ремесленников, работников общепита, малого бизнеса поднимают в прессе регулярно. "Им хотелось бы, чтобы туристы ели не в отелях, а в их кафе, и чаще вообще выходили бы из отеля – и покупок бы больше делали. Это их право, понять их можно", – пояснили в АТОР, добавив, что это не влияет на позицию местных отельеров.



"Выгода и бизнесу, и клиенту"

Опрошенные Москвой 24 эксперты сошлись во мнении, что отмена all inclusive в Турции крайне маловероятна. Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что большинство пятизвездочных турецких отелей работают по этому формату. В конечном итоге система "все включено" окупает себя и генерирует турпоток.





Артур Мурадян вице-президент АТОР Не всегда "все включено" означает горы еды, вываленные на столы. Зачастую это просто возможность не платить за питание и напитки, за время нахождения на отдыхе. С одной стороны, модель "все включено" несет в себе риски того, что гость может условно съесть и выпить больше, чем на него будет заложено. Но за счет вариативности услуг и большого потока туристов в конечном итоге система приносит прибыль.

К минусам all inclusive Мурадян отнес то, что рестораны в районе отелей лишаются клиентов и, соответственно, дохода. В то же время многие отельеры, работающие по этой системе, начали включать в свой пакет услуг прилегающие к территории заведения, где турист также может поесть в счет проживания в гостинице. Поэтому отдыхающим очень важно внимательно изучать все детали при выборе all inclusive в Турции, полагает вице-президент АТОР.

Эксперт отметил, что схему работы отеля закладывают еще на этапе строительства. При выборе all inclusive делается ставка на то, что турист будет находиться большую часть времени в гостинице. Исходя из этого в том числе обустраивается территория, планируются анимационные программы и прочие мероприятия. "Гипотетическая отмена all inclusive приведет к тому, что отель будет неэффективно работать. Какую-то часть персонала придется сокращать, и это больно ударит по турбизнесу", – подчеркнул Мурадян.

По оценкам специалиста, при отмене all inclusive турецкие курорты могли бы потерять от 50 до 60% российских туристов. "Многим было бы не интересно приезжать в безлюдные места, такие как Белек, а затем выходить из отеля и искать развлечения. К тому же россияне испытывают сложности с платежами за границей. В этом плане формат "все включено" несет в себе определенные плюсы, когда туристам приходится реже расплачиваться", – заключил Мурадян.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин также убежден, что all inclusive в Турции не отменят. По его словам, конкурентоспособность туристического комплекса страны во многом зависит от системы "все включено", которая и генерирует основную долю турпотока.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Отменять all inclusive Турция, конечно, не станет, потому что система выгодна и бизнесу, и клиенту. Отчасти теряют регионы, на которых расположены туристские комплексы. Но приезжая, отдыхающие в большей массе все-таки приобретают сувениры, товары и пользуются экскурсиями. Местные территории зарабатывают от объема туристов, хотя где-то и теряют на предоставлении услуг общепита.

При этом утверждать, что туриндустрия держится на системе "все включено", неправильно, уточнил вице-президент РСТ. "В Турции и великолепный сервис, и инфраструктура, и благоприятный климат, и экологический режим. Также широкий спектр услуг, начиная от досуговых и заканчивая экскурсионными, шопинг", – перечисляет он.

Что касается системы полупансиона, она будет интересна в первую очередь туристам, которые активно пользуются экскурсионными программами и не собираются постоянно сидеть в отеле, говорит Барзыкин. Если бы в Турции все же отменили all inclusive, часть турпотока из РФ могла бы перенаправиться на отечественные курорты, считает эксперт. Он отметил, что российские отели внедряют систему "все включено", причем наиболее активно на Черноморском побережье, в частности в Крыму.

