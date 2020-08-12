Россияне рассказали, что их привлекает, а что раздражает в отдыхе на наших курортах

Из-за пандемии многие россияне в этом году проводят отпуск на территории родной страны. Отсюда – бесконечные разговоры об уровне сервиса в сфере туризма и сравнение наших курортов с зарубежными. Что нравится, а что раздражает в отечественном отдыхе – рассказали Москве 24 сами россияне.

Крымское лето

Крымское побережье. Фото: предоставлено Марией Косовой

"Конечно, отдых в России и за границей – это два разных отдыха, – рассказывает Мария Косова. – Заграница – это сервис в большей степени. В России с этим проблемы". В этом году семья Марии впервые решилась на отдых в Крыму, но впечатления у них остались двоякие.

Среди минусов отдыха в Крыму Мария отмечает плохие дороги (не считая новой, еще до конца не достроенной трассы "Таврида", проходящей через Керчь, Симферополь и Севастополь), далекую расположенность красивых мест друг от друга и большое количество людей на пляжах.





Мария Косова Городские пляжи – это стресс, там яблоку негде упасть. В целом впечатление двоякое: сервиса – ноль, а красоты – валом!

Плохие дороги не жалуют даже местные жители. "Города маленькие, дороги узкие, вечные пробки, общественный транспорт – это паровозики в ад. Непонятно, куда едет, в салоне – +45, и водитель – обязательно гонщик "Формулы-1", – говорит Юлия. Среди других причин недовольств россияне отмечают проблемы и сбои при бронировании жилья через зарубежные сервисы, невозможность оплачивать услуги картой (чаще принимают только наличные), перебои с водой и электричеством.





Ксения Порфоева Развлечений как таковых не нашли. Еще у нас постоянно отключали электричество, сидели в жару в номере, так как кондиционер не включить. Возможность поехать дикарями для тех, кто это любит, – вот что могу сказать про Крым.

Но даже на фоне ряда неудобств туристы все равно остаются в восторге от крымских путешествий. "Зато фрукты целый год, – улыбается Юлия. – Большинство, приехав сюда один раз, потом каждый год возвращается. И некоторые даже переезжают, так что плюсов все же больше".



Крымское побережье. Фото: предоставлено Юлией

И действительно – социальные сети россиян в этом году переполнены восхитительной красоты фотографиями из Крыма, его знаменитых мысов, отвесных скал и пляжей с прозрачными водными глубинами.





Мария Косова Есть очень много красивых мест, где отдыхает душа. Мест, о которых не знают туристы, где можно насладиться красотой наедине (пляжи и мысы). Также очень много кемпинг-пляжей.

Анастасия Ашурова со своей семьей уже в третий раз с удовольствием останавливаются в Крыму неподалеку от Ялты – в ПГТ "Отрадное". По ее словам, воздух там особенный, потому что рядом находится ботанический сад и море очень чистое в этих краях.





Юлия Очень красивая природа, шикарные виды, теплое и чистое море, удивительное разнообразие пляжей – от песчаных до скалистых диких. Глаза любуются, а душа отдыхает. Если ехать дикарем и жить в палатке, лучше не придумаешь.

Среди прочих достоинств россияне отмечают радушие местных жителей, возможность перемещаться на машине по самым интересным местам, разнообразие пейзажа и видов отдыха (купание в море, поход в горы, посещение древних достопримечательностей и заброшенных городов).

Широка страна родная

Рыбалка в Астрахани. Фото: предоставлено Анастасией Ашуровой

Анастасия Ашурова обычно путешествует по России с семьей на машине. Из колоритного отдыха она выделяет рыбалку в Астрахани, где семья успела побывать уже несколько раз. "Там организованы специальные рыболовные базы, где можно брать напрокат лодку. Домики со всеми удобствами, хотя, конечно, можно ездить и с палатками. Нам все понравилось – и сервис, и отношение людей", – подчеркивает Анастасия.





Анастасия Ашурова За границей мы не отдыхали, так что сравнить не могу. В отдыхе в России ценим свободу действий и цены под любой кошелек.

Российские туристы отмечают, что местный отдых хорош возможностью перемещаться на машине и искать подходящее жилье на месте, увидев, как оно выглядит по-настоящему, а не на картинках в интернете. Многих подкупает близость к дому и в целом возможность посмотреть на интересные места в России.

Так, Алексей Лоскутников, недолго думая, просто пошел от Горно-Алтайска пешком 150 километров до водопада, который обнаружил на карте.





Алексей Лоскутников Открываю "Google Карты", смотрю – отличный водопад в 150 километрах от Горно-Алтайска, надо ехать. Доезжаю до города – и вперед. В день проходил по 30 километров, наслаждаясь видами горного Алтая, спал под открытым звездным небом. На пятый день дошел до цели. Отличная получилась прогулка, Алтай хорош!

Сибирский поход. Фото: предоставлено Алексеем Лоскутниковым

Помимо Крыма и Алтая, в топе путешествий по стране у россиян также Байкал, Карелия, Камчатка, Золотое кольцо России и, конечно, черноморское побережье Сочи. В этом году Сочи немного проигрывает Крыму по количеству туристов, но пляжи все равно заполнены соотечественниками.





Ксения Порфоева В Сочи много жилья возле моря, можно вкусно покушать на любой кошелек. Обожаю много свежих фруктов на рынке в шаговой доступности, чистое море и пляжи.

"Возможно, цены немного завышены, – признается Ксения. – Но в целом я довольна. Если повезет, жилье можно снять очень дешево".

Мария Косова, кроме Сочи, успела побывать в Адлере, Кабардинке, Геленджике и других населенных пунктах на территории черноморского побережья. Ощущения сложились разные: где-то море чище, где-то в воду невозможно зайти из-за камней, в одних местах приятная мелкая галька, в других – красивая набережная, но рядом канализационные трубы.

Многие россияне сегодня склоняются к тому, что туристический сервис в России пока не дотягивает до уровня той же Турции, но увидеть красоту нашей необъятной родины – бесценно. Развитию местного туризма помогает и интернет, ведь зачастую люди живут совсем рядом с потрясающими местами, а узнают о них только через видео в YouTube или посты друзей в соцсетях.

