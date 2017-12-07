Крым – в тренде. Куда и за сколько летали россияне в 2017 году

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В уходящем году россияне чаще всего выбирали для отдыха Крым, Кипр, Кишинев и Прагу. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе сервиса путешествий “Туту.ру”. Согласно исследованию компании, стоимость авиаперелетов за этот год снизилась на всех направлениях.

Общая тенденция удешевления билетов на самолеты составила 4,6%. При этом наибольшее падение показала стоимость перелетов за границу: в среднем все зарубежные перелеты подешевели почти на 12%. Цены на рейсы в Европу потеряли порядка 8,3%, билеты в ближнее зарубежье стали дешевле на 11,9%, а в дальнее – на 14,4%.



Меньше других потеряли в стоимости внутренние перелеты. Здесь снижение составило лишь около 3,9%. Аналитики билетного агрегатора связывают серьезное падение цен с ростом популярности перелетов за границу. В этом году на них приходится 17,1% всех купленных на “Туту.ру” билетов. И по сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 2,4%.

Россия

Традиционно курортные направления стали по итогам года самыми популярными. Первое место принадлежит перелетам из Москвы в Крым – 7,2% от общего числа проданных по России билетов. Хотя за год доля полуострова снизилась на 1,7%, ему все же удалось сохранить лидерство. Стоит отметить, что Симферополь стал единственным подорожавшим направлением из десятки лидеров. Билеты прибавили в стоимости 3,18%, или до 11,6 тысячи рублей против 11,3 тысячи рублей в прошлом году.

Второе место принадлежит перелетам из Москвы в Сочи (6,5%), и третье – в Петербург (3,5%). Билеты на этих направлениях потеряли в цене более 10%, и стоят теперь 9,6 тысячи рублей и 6,1 тысячи рублей соответственно. В целом же за год топ-10 практически не изменился. Новичком рейтинга стала Уфа (10-е место), которая пришла на место Самары, опустившейся на 13-е место.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов



Самыми подешевевшими направлениями по России можно назвать вылеты из Москвы в Нижнекамск (минус 48%), Оренбург (минус 39%) и Архангельск (минус 34%). В 2017 году сразу несколько направлений из топ-10 показали значительное падение цен на перелет. А в первой десятке наиболее востребованных рейсов можно выделить Минеральные Воды: они потеряли почти 18% в стоимости.



Впервые за четыре года Краснодар покинул тройку лидеров, уступив место Петербургу.

Аналитики компании обращают внимание на то, что топ-10 как среди внутренних, так и среди зарубежных направлений полностью принадлежит Москве: все рейсы садятся либо вылетают оттуда. Интересно, что впервые за четыре года Краснодар покинул тройку лидеров, уступив место Петербургу, хотя на его долю по-прежнему приходится 3,4% всех проданных билетов.

Европа

Здесь на первом месте уверенно разместилась Прага: на нее приходится 5,5% всех проданных в Европу билетов. За год стоимость перелетов на этих рейсах упала на 10%, до 18 тысяч рублей за билет в обе стороны.

Второе место занимает Тиват (21 тысяча рублей), третье — Ларнака (20,9 тысячи рублей). Таким образом, по числу проданных билетов Кипр уверено обходит Прагу с общей долей 9% от всех перелетов в Европу.

Новички этого года – Вена (9-е место) и Рим (10-е место). А вот Милан и Бургас покинули рейтинг. На всех направлениях из топ-10 наблюдается снижение цен, однако наиболее значительное – на рейсах в Барселону. Потеряв 17,2%, они стоят в среднем 23,6 тысячи рублей.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ближнее зарубежье

За год топ-10 направлений ближнего зарубежья практически не изменился. Первое место рейтинга по-прежнему принадлежит вылетам из Москвы в Кишинев (11,2 тысячи рублей за билеты в обе стороны). При этом столица Молдавии увеличила долю с 18,3 до 19,1% от общего числа проданных билетов в страны ближнего зарубежья.

На втором месте расположился Ереван с долей 6,5% вылетов из Москвы (14 тысяч рублей), на третьем – перелеты по маршруту Москва – Минск с долей 5,8% (8,3 тысячи рублей). Любопытно, что за год стоимость перелетов в белорусскую столицу потеряла почти треть стоимости (32%).

Фото: Туту.ру

Единственным отправлением не из Москвы, которое попало в топ-10, стали перелеты по маршруту Санкт-Петербург – Кишинев, разместившиеся на девятой строчке. За год они прибавили две позиции, увеличив долю с 1,9 до 2,2%. Рост можно объяснить значительным снижением цены – на 20,7%, до 14,8 тысячи рублей за билеты в обе стороны.

Дальнее зарубежье

Среди направлений дальнего зарубежья лидерство, как и в 2016 году, принадлежит рейсам из Москвы в Тель-Авив, отмечается в исследовании компании, хотя за год доля этого направления снизилась на 4,1%, до 14,1%. Также снижение на 0,4% показали вылеты в этот город из Санкт-Петербурга, которые, к слову, заняли четвертое место рейтинга. При этом на перелеты в Израиль все равно приходится почти пятая часть всех проданных в дальнее зарубежье билетов.

Фото: Туту.ру



Еще один лидер года – Турция. В топ-10 сразу три строчки принадлежат перелетам в эту страну: на втором месте рейсы Москва – Стамбул, на третьем − Москва – Анталья, на девятом − Краснодар – Стамбул, прибавивший за год сразу 23 позиции в рейтинге популярности.

Так же как и в других сегментах, цены на перелеты в страны дальнего зарубежья снизились почти по всем направлениям. Исключение составляют лишь рейсы Москва – Сеул, прибавившие 5,5% в стоимости, а также полеты из российской столицы в Дубай, цены на которые за год не изменились.