Арбитраж зарегистрировал заявление о банкротстве турфирмы "Эль-вояж"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление туроператора "Эль-Вояж" о банкротстве. Дата его рассмотрения пока не известна.

Компания в конце августа приостановила деятельность из-за финансовых проблем. Трудности туроператора испортили отдых примерно 500 россиянам, которые в это время находились в Египте и тем, кто туда только собирался.

"Эль-Вояж" также занимался организацией поездок во Вьетнам, Испанию, Кипр, Таиланд и Тунис, развивал направления семейного, делового туризма, экскурсионных туров и активного отдыха, сообщает РИА Новости.

Туроператор имеет финансовую гарантию в компании "АльфаСтрахование" на сумму 30 миллионов рублей, договор действует по 14 марта 2013 года.

Напомним, 28 сентября Арбитражный суд Москвы признал банкротом туроператора "Ланта-тур вояж", который прекратил работу в январе.