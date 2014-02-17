Форма поиска по сайту

17 февраля 2014, 16:19

Туризм

МИД призвал россиян не покидать курортных зон в Египте

МИД вновь рекомендует россиянам не покидать курортных зон Египта

Российский МИД в понедельник призвал соотечественников проявлять осмотрительность и не покидать курортных зон в Египте.

Данное заявление прозвучало после событий в городе Таба на Синайском полуострове недалеко от израильской границы, где 16 февраля террорист-смертник атаковал автобус с туристами, в результате чего погибли четыре человека.

В связи с этим на Смоленской площади вновь призвали отдыхающих в Египте россиян быть осмотрительными, а также не покидать курортные зоны и избегать посещения крупных городов, где сохраняется террористическая опасность.

"Подтверждаем нашу принципиальную позицию решительного осуждения любых террористических актов, в том числе направленных против иностранных туристов", - указали в российском дипломатическом ведомстве.

