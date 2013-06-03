Туристы отказываются от поездок в Европу из-за наводнения

Москвичи отказываются от поездок в Европу в связи с наводнением

Отдых москвичей в Европе оказался под угрозой срыва – сразу на несколько популярных у столичных туристов стран обрушилось наводнение. В связи с этим специалисты прогнозируют массовый отток туристов из стран Европы.

Уже сейчас в социальных сетях пользователи обсуждают, сдавать ли билеты на самолеты и поезда в Германию и Чехию. Из-за стихийного бедствия начались сбои в движении поездов – их пускают в отток затопленных территорий. Так, известно о задержке поезда в Москву из Праги.

Режим чрезвычайной ситуации сейчас введен в Чехии. В зоне подтопления находятся более сорока населенных пунктов. В Праге идет эвакуация населения, детские сады и школы закрыты, не работают некоторые станции метро. По официальным данным, жертвами наводнения стали два человека, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Дожди вызвали наводнения и во многих районах Австрии и Польши. Все более опасной становится ситуация в Германии, где вышел из берегов Дунай. Наивысший уровень опасности объявлен в нескольких городах.

Напомним, самое крупное наводнение за последние 100 лет в Центральной Европе произошло в августе 2002 года. Тогда стихия охватила 15 стран.