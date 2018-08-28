Три зеленые мили. Московский монорельс может превратиться в парк

Предстоящей осенью должна решиться судьба московского монорельса. По одному из планов, пути полностью разберут, за исключением опоры над Октябрьской железной дорогой. По части монорельсовой эстакады хотят проложить трамвайные пути от улицы Новомосковской в Останкинском районе до улицы Костякова в Тимирязевском районе.

Однако столичные архитекторы предлагают альтернативное решение: не разбирать монорельс, а превратить трассу в пространство с прогулочными и велосипедными дорожками, детскими и спортивными площадками, амфитеатром и даже бассейном.

"Трамвайная связка"



По предварительному плану реконструкции монорельсовой системы, частично его должны сохранить. Так, по словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, контактный рельс монорельсовой системы, возможно, перестроят в трамвайные рельсы на участке, проходящем над железнодорожными путями Октябрьской железной дороги.

На эстакаду трамвай будет подниматься в горку по пологому "склону" длиною в несколько километров. Преодолев транспортные артерии – железную дорогу и районную магистраль – трамвай далее пойдет по путям в районе улицы Костякова. Здесь он может продолжить маршрут на северо-запад до станции метро "Войковская" или "Строгино".

Сейчас трамвайные пути на улице Академика Королева тянутся до усадьбы "Останкино". Сюда приходит три трамвая:

№ 11 (от Останкино до 16-й парковой улицы в Восточном Измайлово);

№ 17 (курсирующий между Останкино и Медведково);

№ 25 (от Останкино до Сокольников).

Вдоль территории Останкинской телебашни и телецентра по улице Академика Королева трамвайных путей пока нет, их предстоит построить. Однако в будущем трамвайная сеть может соединить северо-восточные и восточные районы Москвы с северо-западными.

Длинный парк



Проект создания на опорах монорельса городского парка длиной 4,7 километра разработали архитекторы из бюро Wowhaus. Они утверждают, что сложные конструкции станций, развитые инженерные коммуникации и саму силовую структуру монорельса, состоящую из армированного бетона, можно переоборудовать в современное общественное пространство.

"Мы предлагаем инфраструктуру монорельса сохранить и приспособить для нужд горожан, сделать популярным городским аттракционом", – рассказал порталу Москва 24 управляющий партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Архитекторы предлагают перестроить монорельсовый путь, расширить его, проложить пешеходные и велодорожки, обустроить места для занятий спортом и оранжереи, построить кафе. Таким образом, удастся создать удобную и красивую пешеходную связь двух районов Москвы – Останкинского и Тимирязевского, которые хоть и расположены близко, но, фактически, изолированы друг от друга.

Театр и музей



Депо монорельса по проекту перестраивается в театральную площадку и музей транспорта. На экспозициях посетители смогут увидеть уникальные монорельсовые составы. Это позволит сохранить память о такой необычной для России системе городского общественного транспорта.

Качели и паркур



Путь монорельса от станции "ВДНХ" до Продольного проезда, по идее архитекторов, превращается в экспериментальную оранжерею. Сквозь нее посетители смогут попасть в висячий сад с качелями и гамаками, световыми инсталляциями и фуд-кортом. В этой зоне предполагается также разместить медпункт, тренерскую, а также площадку для экстремального бега и паркура.

На участке от Новомосковской улицы до станции "ВДНХ" может появиться зона семейного досуга с детскими площадками для разных возрастов, кафе и навесом перголой.

Место любви



Часть транспортной системы от станции "Телецентр" до Новомосковской улицы по проекту превращается в мечтательный сад с видами на усадьбу "Останкино", пруд и церковь.

Здесь планируется создать зону релакса: амфитеатр, сад с плодовыми деревьями и безбортный бассейн, сливающийся с панорамным видом на город. А для пловцов рядом предлагают построить спортивный бассейн с деревянным пляжем, раздевалками, душевыми, сауной и фитнес-зоной.

Наземная оранжерея и "бэйби-паркинг"



На участке от станции "Тимирязевская" до "Улицы Милашенкова" предлагается разбить оранжерею, так как он расположен максимально близко к сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

В помещении станции "Улица Милашенкова" может появиться "бэйби-паркинг", где молодые мамы смогут оставить ребенка с няней, чтобы заняться спортом. Путь через железную дорогу от станции "Улица Милашенкова" до станции "Телецентр" станет спортивным: планируется проложить пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, а рядом пройдут трамвайные пути.

"С помощью монорельса было бы целесообразно соединить две трамвайные системы – Тимирязевского района и Останкино, которые сейчас разделены железной дорогой", – отметил Олег Шапиро.

Американская "высокая аллея"



Создание вместо надземной городской транспортной системы развитого общественного пространства в мировой практике – не являются редкостью.

В Нью-Йорке на месте железнодорожной ветки, проходившей по эстакаде на Манхэттене, с 2006 года строится ландшафтный парк. Первый участок парковой аллеи на высоте 10 метров открыли в 2009 году, а следующие в 2011 и 2014 годах. До конца этого года американцы планируют открыть новый выход на 10-ю авеню с 30-й улицы. Таким образом, парк будет полностью достроен.

Надземную железнодорожную линию, которая впоследствии стала парковой аллеей, построили в 30-х годах прошлого века, а в 1980 году закрыли из-за нерентабельности. И в течение 20 лет пути стояли заброшенными, зарастая травой.

Власти Нью-Йорка даже собирались дорогу разобрать, но под давлением общественности согласились создать на высоте десяти метров парк. Авторы проекта – ландшафтный архитектор Джеймс Корнер и ландшафтный дизайнер Пит Аудольф решили сохранить флору и фауну, сложившуюся на эстакаде за два десятилетия после закрытия.

Бывшие железнодорожные пути перекрыли удобными деревянными тротуарами, а вдоль них с обеих сторон высадили 210 видов растений, в том числе деревьев и кустарников. На оторванном от земли променаде установили множество скамеек, столиков со стульями и шезлонгов. В некоторых местах организовали небольшие смотровые площадки, откуда открывается эффектная панорама Манхэттена.



Есть также на "зеленом" маршруте рестораны и магазины. Сейчас Хай-Лайн – это еще и популярная арт-площадка. Здесь устраиваются занятия по тай-чи, йоге и медитации, арт-перфомансы и мастер-классы для детей, лекции по культуре и искусству.

"Парк Хайн-Лайн на месте надземной железнодорожной линии в Нью-Йорке за годы своего существования полностью изменил окрестности. Из депрессивного района с мясными складами они превратились в одни из самых модных кварталов в американском мегаполисе", – рассказал архитектор Олег Шапиро.

По его словам, подобное поэтапное переосвоение можно провести и в Москве с московской монорельсовой системой.

Надземный променад Парижа



Однако превращение закрытых железнодорожных веток в надземные парки – не исключительно американская идея. Первый такой городской парк Парижа – променад Планте – был создан на месте закрытых путей в 1993 году. По надземной линии поезда курсировали в течение 90 лет – вплоть до 1968 года. Реорганизация железнодорожного полотна началась лишь в 1987 году на средства муниципалитета. А через 13 лет здесь открыли парк – зеленый коридор среди городской застройки длиной 4,5 километра.

Одна половина парка, которую называют "галереей искусств", располагается на виадуке, а другая – это наземный бульвар с каналом, обрамленным липами и лавандой. Эти две зоны разделены арочным мостом и туннелем.

Аркада над виадуком используется как арт-пространство для мастерских и магазинов – там продают предметы, сделанные вручную. Например, тут можно приобрести керамику и стеклянные изделия. Над "галереей искусств" находится регулярный цветник с ажурными металлическими арками и колоннами, увитыми плетущимися розами, которые цветут до глубокой осени.

Несмотря на то, что дорожка в парке не очень широкая, тут разрешено ездить на роликах и на велосипеде. Променад неожиданно обрывается, открывая панораму на сотни кустов роз, заросли бамбука, плюща, глицинии, вишневые деревья, клены, липы, и лаванды.