Лестница с подогревом и променад под перголой. Каким будет новый вход в Парк Горького

Тринадцатый вход в Парк Горького построят к осени. Его сделают со стороны Ленинского проспекта – между зданиями Московского института стали и сплавов (МИСиС) и больницей № 1 имени Пирогова. Об этом порталу Москва 24 рассказал управляющий партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Технический проезд от Ленинского проспекта превратится в пешеходный бульвар. Там обустроят зону крытого навеса и лестницу со смотровой площадкой, которая расположится перед входом в Парк Горького у музея современного искусства "Гараж". По словам Олега Шапиро, новый вход облегчит дорогу тем, кто хочет посетить музейную экспозицию или прогуляться в Нескучном саду.

"После открытия нового входа те, кто идут в "Гараж" или Нескучный сад от метро "Октябрьская", смогут заходить туда напрямую, а не идти до центрального входа", – пояснил он.

Архитектор отметил, что новый вход будет располагаться напротив Площади Искусств. "Раньше там была техническая зона Парка Горького, туда посетители не доходили, территория не была активной, поэтому и необходимости в новом входе-выходе не было. После появления "Гаража" и Площади Искусств территория ожила, и создание нового входа стало актуальным", – рассказал собеседник портала Москва 24.

Легкая арка



Со стороны Ленинского проспекта вход будет обозначен навесом – перголой из деревянных реек с подсветкой. По словам Олега Шапиро, пергола будет играть роль входной арки – легкой и современной, в отличие, например, от монументального главного входа на ВДНХ. Перед входом благоустроят небольшой скверик, примыкающий к Ленинскому проспекту.

"Повалят больные и старые деревья, посадят новые. В сквере поставят лавочки, где под тенью деревьев будет возможность отдохнуть", – рассказал управляющий партнер Wowhaus.

Променад под навесом



От арки до решетки Парка Горького проложат пешеходный бульвар длиной около трехсот метров. Дорожку выложат гранитной плиткой, а вдоль променада поставят скамейки, разобьют газоны и цветники, осенью высадят деревья и кустарники.

Над пешеходной зоной возведут легкий волнообразный навес из деревянных реек – длинную перголу, защищающую от парящего солнца. Летом пергола станет зеленой – по ней пустят вьющиеся растения.

Для вечерней иллюминации на пешеходном бульваре установят около ста опор освещения. Также планируется отремонтировать водосток колодцев и ливневых решеток, установить бордюры.

Горячая лестница



Вид на парк откроется пешеходам еще издали, так как путь пойдет под наклоном – сверху вниз. Закончится переход спуском по широкой лестнице, ведущей к открытым воротам в парк.

"Лестница будет своеобразной смотровой площадкой, откуда откроется вид на Площадь Искусств. Посетители смогут присесть прямо на ступеньки и следить за действами на площади", – сообщил собеседник портала Москва 24.

Он добавил, что лестница также станет местом встречи с друзьями перед походом в музей "Гараж" или прогулкой по Нескучном саду. Для организации удобного прохода в парк возведут склон, а вернее восстановят.

"Когда-то на этом месте между верхней и нижней террасой был склон, на котором стояли усадьбы московских аристократов. Сейчас склон полностью утерян, сохранилась лишь его часть в Нескучном саду. При строительстве лестницы его вновь возведут. Часть склона озеленят, посадят деревья и кустарники", – отметил Олег Шапиро.

Единое пространство



После спуска пешеходная зона соединится с территорией "Гаража" и станет единым общественным пространством. Здесь отведут место под сменные инсталляции, авторов и темы для которых будут выбирать сотрудники музея современного искусства раз в полгода-год. Появятся также информационные стойки с полезной информацией о событиях в Парке Горького и в музее "Гараж".

"В ожидании друзей, можно получить полезную информацию перед прогулкой, подготовиться и идти туда, куда нужно", – посоветовал архитектор.

Институт стали и сплавов, по данным управляющего партнера Wowhaus, откроет территорию для посещения, а городу предстоит очистить ее от сараев и гаражей. "В перспективе там должны построить кампус для студентов, а пока часть территории они открывают для посещения", – добавил Шапиро.