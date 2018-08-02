Батут для козлят и горка для уток: каким будет детский зоопарк

Осенью завершится масштабная реконструкция детской секции Московского зоопарка. Открыть для посетителей ее могут в начале следующего года. Об этом порталу Москва 24 сообщил партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, который подготовил проект реконструкции. "Основные работы закончатся осенью, надеюсь, что в сентябре, сейчас все зависит от строителей. Открытие для посетителей возможно в начале следующего года", – отметил он.

Детский зоопарк изменится кардинально, однако прежняя концепция фермы с домашними животными сохранится. "Здесь поселят только одомашненных животных, безопасных для детей, чтобы они смогли близко приближаться и в отдельной зоне контактировать с животными под наблюдением зоолога", – рассказал собеседник портала Москва 24. На ферме будут жить козы, овцы, гуси, утки, куры, кролики, олени, коровы и не только.

Из зверинца в школу

Детей и родителей ждет насыщенная программа, несмотря на небольшую территорию зоопарка. Архитекторы уверены, что после открытия маленькие посетители останутся здесь на полдня. Качелей-каруселей в обновленном зоопарке не поставят, а привлекут детей к наблюдению за животными, игре и обучению.

"Весь путь пройдет по сложному и интересному ландшафту с нестандартными архитектурными постройками для животных, с детскими игровыми площадками, обучающими стендами, а параллельно с детьми будут играть в животных. Наша идея – создать пространство, где комфортно будет всем – и детям, и родителям, и животным", – рассказал Олег Шапиро.

На территории зоопарка построят новую ферму с контактно-обучающей зоной, голубятню, авиарий, стеклянный вольер для кроликов, здание инфоцентра с кафе, сувенирный магазин, игровые площадки для животных и детские игровые площадки.

"Маршрут по детскому зоопарку будет обучающим, но при этом обучение пройдет через игру. Специальные стенды расставят по всему зоопарку. Наша идея – превратить детскую часть зоопарка из зверинца в образовательное, просветительское учреждение. Лекции, беседы о животных – например, будут рассказывать о том, какие животные и когда были приручены человеком, о психологии животного, о психологии взаимоотношений животного и человека, затронем и другие темы", – пояснил Шапиро.

Элен и козлята

В обновленном зоопарке животные не заскучают, для них построят игровые площадки. "Животным тоже должно быть интересно и весело, поэтому мы предложили построить площадки для игр", – рассказала ведущий архитектор Wowhaus Анастасия Измакова.

Для козлят, которые любят прыгать, возводят большую башню и батут. "Козлятам, как и детям, нужно играть, однообразная жизнь становится скучной, поэтому для них делают большую башню с деревянной основой, на которую можно будет надевать разные дополнительные развлекающие предметы: шины, катушки, а потом все менять. Одни и те же развлечения козлятам надоедают, им становится скучно, поэтому им нужны новые уровни игры, новые вызовы", – рассказала Измакова.

Большую козью гору отгородят, чтобы играющие козы не травмировали детей. Глядя на животных, юным посетителям тоже захочется попрыгать, поэтому рядом обустроят площадку с камнями, по которым сами дети тоже смогут полазать.

Плюс, козлятам поставят батут. "Козам нужно постоянное движение, иначе они заскучают. А простой батут, такой же, как и у людей, развлечет их", – отметила ведущий архитектор. От детей батут закроют, но издалека они смогут наблюдать за резвящимися козлятами.

Кроме того, для коз сделают качели, для утят – горку, для гусей – пандус-дорожку. Отдыхать животные будут в просторных загончиках, к которым посетители смогут близко подойти и понаблюдать за их жизнью. На ферме также сделают контактную площадку, где за общением детей и животных будут наблюдать зоологи, они расскажут, как вести себя с животными, чтобы не обидеть и позволят их покормить.

Свободный полет

За фермой будут располагаться зона леса и авиарий для птиц – длинный тоннель в виде змейки. По словам Анастасии Измаковой, авиарий поделят на несколько частей, где-то это будет просто навес, спасающий от солнца, а где-то – вольер со свободно летающими птицами. "Чтобы птицы не улетали, пространство для них будет отгорожено системой тамбуров. Если птиц не пугать, не трогать, то они перестают бояться, и их можно будет увидеть совсем близко", – отметила она.

Птицы в авиарии будут жить круглый год, поэтому сюда поселят виды, способные зимовать в средней полосе России.

Напротив авиария построят зону с домашней птицей, куда поселят гусей, уток, куриц, а для голубей сделают большую голубятню. Для детей здесь устроят экспозицию гнезд, которые делают сами птицы, а также можно будет посмотреть на птичьи домики: скворечники, дуплянки, созданные людьми. Вблизи экспозиции будет очередная детская площадка с несколькими видами гнезд, которые дети смогут рассмотреть, потрогать и даже залезть в них.

Вообще игровых площадок для детей будет немало. На площадке с конструктором дети из огромных деталей смогут собрать разных животных и поиграть в эволюцию. А на скалодроме юные посетители попробуют преодолеть вертикальную стенку и узнают, как у разных видов животных устроены зацепки, с помощью которых они лазают.

За авиарием будет зона леса со свободно пасущимися оленями. От экскурсионной зоны ее отгородят забором, через который дети смогут подсматривать за животными.

Зайцеполис

Кроликам в детском зоопарке создадут целый город. Большой вольер засыплют песком, огородят стеклом. Наблюдать за их жизнью можно будет с земли через стекло или сверху со смотровой площадки. Любопытные заглянут даже в норку через открытое окошко в основании стеклянного ограждения. На детской площадке, примыкающей к "городу", юные посетители смогут поиграть в кроликов в норках и на холмиках.

Посетителям запретят приносить с собой еду для животных. Однако, кто захочет покормить питомцев, смогут купить еду в аппаратах. "По территории расставят автоматы с полезной для животных едой. Будет возможность купить, например, морковку. Но порции будут совсем небольшими, чтобы животные не переедали", – отметила Анастасия Измакова, добавив, что для птиц поставят аппараты с семечками.

Приходи учиться

По всему экскурсионному маршруту будут расставлены игровые и одновременно обучающие стенды. Маленькие посетители смогут увидеть мир глазами животного на стенде с монитором. Здесь будет транслироваться информация с видеокамеры, прикрепленной к животному, без ущерба для него. Наблюдающие увидят, как животные перемещаются, взаимодействуют с окружающим миром, посетители изучат их повадки и привычки.

А через специальные экраны дети взглянут на мир глазами животных: кошек, собак, лягушек, коров, хищных птиц. Например, корова не видит красного цвета, а лягушка различает лишь движущиеся предметы, зоркий глаз ястреба видит предметы в пятикратном увеличении и с большим обзором, чем человек.

На большой карте мира дети увидят, каких животных выращивают люди на фермах в разных странах. На стенде "Сколько едят животные" будут стоять заполненные емкости с традиционным для животного кормом на день или неделю. Например, крокодил за неделю съедает значительно меньше, чем кролик. Здесь же будет емкость с человеческой едой – суточной потребностью ребенка. "Дети смогут сравнить, сколько едят разные животные и сколько – они сами", – отметила Анастасия Измакова.

На стенде "Зачем животным рога" эти самые рога поместят в стеклянные боксы, и дети смогут рассмотреть их со всех сторон, а также узнать их функции.



Игровой модуль "Прыгни, как кролик" расскажет, какие прыжки могут сделать лягушки, кошки и, собственно, кролики. Дети оценят свои физические возможности, каждый сможет прыгнуть вдоль стенда с отметками длины, а затем сравнить, кто из животных прыгает так же далеко.

В авиарии сделают выставку птичьих яиц. Детям дадут задание: угадать, каким птицам они принадлежат. Яйца поместят под стекло, а рассмотреть особенности каждого из них позволит увеличительное стекло. Напротив каждого сверху вставят таблички с изображением птицы и информации о ней.

Много интересного дети узнают из стенда о животных-фермерах, сделанного в виде крутящегося барабана. Стенд расскажет, какие животные приручают других животных, например, муравьи пасут тлю, словно человек – корову, а крокодил приручает маленькую птичку для чистки зубов.

Календарь миграции птиц расскажет, какие птицы, обитающие в авиарии, улетают зимой на юг, а какие пернатые остаются в Москве и Московской области.

Из других стендов дети узнают, как изменились домашние животные в процессе эволюции, на какое расстояние летают голуби-почтальоны. В инфоцентре ребята пообщаются с биологами, зоологами, посмотрят фильмы о животных.

По словам Олега Шапиро, проект игровой и обучающей части детского зоопарка создавался совместно с биологом, популяризатором науки Дмитрием Кнорром. В инфоцентре будет два многофункциональных зала с экранами, и лекторы смогут туда приводить животных, о которых пойдет беседа, а на экранах о них будут показывать фильмы.