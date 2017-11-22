Новый лимузин для президента РФ против машин Трампа, Макрона и Си Цзиньпина

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) начал предсерийное производство автомобилей проекта "Кортеж". Увидеть один из них широкая публика сможет во время инаугурации избранного президента России уже в следующем году. На чем российский лидер ездит сейчас и у кого из глав государств самая крутая машина – в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В России

Принято считать, что качественный автопром – один из главных показателей успеха той или иной страны. Поэтому лидеры разных государств всегда стараются продемонстрировать доверие к отечественным маркам и выбирают их в качестве служебных автомобилей. Но только в том случае, если таковые имеются.

Раньше такая практика была в СССР – Сталин ездил на бронированом ЗИС-115, Хрущев – на ЗИЛ-111, Брежнев – на ЗИЛ-114. Но после развала Советского Союза российский автопром пришел в упадок, и первым лицам нашей страны пришлось пересесть на иностранные машины.

Сейчас основной автомобиль президентского автопарка – Mercedes-Benz S600 Guard Pullman. Чтобы привести в движение огромный бронированный лимузин длиной более шести метров, в нем установлен 5,5-литровый силовой агрегат мощностью 517 лошадиных сил. Машина президента надежно защищена от обстрела, способна выдержать взрыв гранаты или газовую атаку.



Однако уже совсем скоро потребность в немецких машинах исчезнет. В 2018 году избранный президент Российской Федерации приедет на церемонию инаугурации на новом автомобиле проекта "Кортеж". В сравнении с топовой комплектацией лимузина нынешний Mercedes выглядит жалко: у новой президентской машины будет двигатель V12, способный развивать мощность аж 850 лошадей.

Помимо лимузина, в рамках проекта разработали внедорожник, седан, минивэн и даже мотоцикл. Производством двухколесного аппарата занимается концерн "Калашников". Максимальная скорость байка составит 250 км/ч.

Примечательно, что "Кортеж" не станет чисто президентским эксклюзивом – НАМИ планирует выпускать около 5 тысяч таких автомобилей в год для гражданского рынка.

В США

Видео: YouTube/MITCHELL WIGGS

Если бы Дональд Трамп стал эмиром ОАЭ, он бы наверняка ездил на одном из своих любимых спорткаров или вовсе на эксклюзивном мотоцикле Orange County Chopper, покрытом 24-каратным золотом.

Однако, к большому сожалению Трампа, в США такой способ передвижения может закончиться плачевно, а повторять участь Джона Кеннеди он явно не намерен.

Поэтому специально для Трампа компания Cadillac разработала лимузин Beast-2, оснащенный непревзойденной системой безопасности. Среди прочего, в автомобиле установлены бронированные стекла, способные выдержать выстрел в упор из крупнокалиберного револьвера, гранаты со слезоточивым газом и многое другое.

Есть даже специальная 20-сантиметровая плита из сплава алюминия, стали, титана и керамики. Она установлена прямо позади президентского сиденья.

Несмотря на это, президент относится к своей машине, мягко говоря, прохладно. В июле этого года, когда Трамп вернулся из рабочей поездки, чтобы встретить День независимости в родных Штатах, он спустился с трапа самолета и просто прошел мимо своего Cadillac, будто перед ним стоял не высокотехнологичный лимузин, а старый китайский трехколесник.

В Китае

Фото: AP/Jason Lee

Президентский автомобиль должен быть не просто безопасным, но и стильным. Верховный лидер Китая Си Цзиньпин, кажется, понимает это как никто другой. Его HongQi HQE L9 является поистине уникальной машиной, которая, как и будущий российский "Кортеж", доступна на гражданском рынке страны.

Первой особенностью машины является отсутствие двухместного дивана. Вместо него в задней части автомобиля установлено кресло для одного человека. Над ним в крыше есть люк, так что во время официальных мероприятий Си Цзиньпин может просто встать с места и произнести речь – для этого ему даже не придется покидать машину.

Внешний вид автомобиля тоже на высоте – благодаря решетке радиатора и круглым фарам HongQi HQE L9 практически невозможно отличить от советских "Чаек" и ГАЗ-21.

В Японии

Автомобиль императора Японии Toyota Century Royal. Фото: wikipedia.org

В гараже японского премьера Синдзо Абэ стоят два автомобиля. Первый – Lexus LS 600h L. Этой машиной Абэ как бы подчеркивает бережное отношение к экологии – в автомобиле установлен гибридный двигатель.

Второй автомобиль – Toyota Century, собранный вручную с использованием множества секретных технологий. В машине установлен пятилитровый двигатель мощностью 280 лошадиных сил – больше по японским законам просто нельзя.

Однако в Стране восходящего солнца есть один человек (если не считать стритрейсеров), для которого сделали исключение. Император Японии ездит на специально разработанном для него лимузине Toyota Century Royal мощностью 350 лошадиных сил.

Основное отличие императорского лимузина от стандартной модели – в отделке. Шторки на окнах сделаны из рисовой бумаги, на потолке установлены ширмы, а чтобы императору было удобнее садиться в автомобиль, при открывании двери из его корпуса выезжает гранитная подножка.

Во Франции

Фото: ТАСС/Zuma/Maya Vidon

Президент Франции Эммануэль Макрон подошел к выбору служебной машины со стилем, а вот о безопасности, возможно, подумать забыл.

Чаще всего Макрон передвигается на заднем сиденье Citroen DS 7 Crossback. К внешнему виду машины и патриотизму президента никаких претензий – кроссовер действительно выглядит очень красиво.

Все остальное заставляет экспертов по безопасности невольно разводить руками. По их мнению, складная крыша и кузов автомобиля – далеко не самый лучший гарант безопасности первого лица государства.

Так, в интервью порталу autorambler.ru глава ассоциации телохранителей России Дмитрий Фонарев заявил, что выбор Макрона – легкомысленный и он подвергает себя неоправданному риску. Специалист добавил, что в таких условиях охрана ничего не сможет сделать, чтобы предотвратить вероятную попытку покушения.