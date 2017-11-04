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На выставке в Манеже президенту России Владимиру Путину представили тяжелый мотоцикл "Иж".

Мотоцикл был разработан для проекта "Кортеж". Он способен разгоняться до 250 километров в час. У машины установлен бензиновый и оппозитный двигатель мощностью почти 150 лошадиных сил.

Ранее в ходе осмотра экспозиции мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту России Владимиру Путину доклад о новых проектах градостроительной политики столицы. В частности, столичный градоначальник рассказал президенту о создании сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву по примеру МЦК.