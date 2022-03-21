Эксперт дал неочевидные рекомендации, как защитить авто от угона

Страховщики и эксперты прогнозируют рост числа автоугонов в РФ. Такие опасения связаны с приостановкой деятельности ряда крупных автомобильных брендов на отечественном рынке. На фоне этого в России предложили ужесточить наказание за угон. Разбираемся, как обезопасить свой автомобиль.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Риск угонов вырос

В России ожидается всплеск числа угонов автомобилей, заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник.





Павел Крупник руководитель фракции "Единая Россия" в Заксобрании Санкт-Петербурга Общался с автоэкспертами, сотрудниками ГИБДД, страховщиками. Все они ожидают, что с уходом автомобильных брендов не только вырастет официальная стоимость страховых полисов, но и случится всплеск организованных автоугонов с последующей перепродажей краденого транспорта на дефицитные запчасти.

По его словам, депутаты питерского Заксобрания готовят законопроект, который ужесточит наказание за угон. "Такие преступления должны квалифицироваться как "тяжкие", а сроки наказания за них должны начинаться от 10 лет тюрьмы", – подчеркнул Крупник.

Вместе с тем всероссийский союз страховщиков подготовил рейтинг (есть в распоряжении Москвы 24) защищенности от угона 18 популярных в РФ моделей автомобилей из разных ценовых сегментов и классов по итогам 2021 года.

Лидерами в этом перечне оказались Lexus ES, Lexus RX, Skoda Octavia, Audi Q5, Toyota Land Cruiser Prado. Замкнули список такие машины, как Nissan Qashqai, Lada Granta, Lada Vesta, Renault Logan и Renault Sandero.



Как защитить автомобиль?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профессиональные угонщики в состоянии справиться с любыми механическими или электронными средствами защиты автомобиля. Об этом Москве 24 рассказал директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.





Сергей Канаев председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР), директор Национального общественного центра безопасности движения Я бы настоятельно рекомендовал владельцам дорогих и новых автомобилей страховать их по каско от угона, даже несмотря на двукратный рост стоимости страховой услуги.

Владельцам автомобилей среднего класса и бюджетных машин целесообразно ограничиться механической защитой, считает эксперт. Среди механических систем актуальны любые средства, например блокиратор руля или педали тормоза, перечисляет Канаев.

В дополнение он рекомендовал оборудовать машину видеорегистратором с датчиком внутреннего движения. Эта мера работает, если автомобиль припаркован неподалеку от владельца, например возле дома, отметил глава ФАР.





Сергей Канаев председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР), директор Национального общественного центра безопасности движения Гораздо дешевле каско будет за 15 тысяч купить себе регистратор и поставить в дополнение механический блокиратор руля, которые все равно затруднят угон.

По его словам, датчик внутреннего движения подаст владельцу звуковой сигнал, в случае если в автомобиль проникнет злоумышленник. Даже если хозяин не успеет предотвратить сам угон, остаются шансы найти машину по горячим следам, добавил Канаев.

Между тем электронные системы защиты в значительной степени потеряли свою эффективность с момента появления, и сейчас угонщики легко считывают их при помощи технических средств, считает эксперт.

Руководитель проекта "Карта убитых дорог" Александр Васильев рассказал Москве 24, что все автомобили, выпущенные или ввезенные в Россию с 2017 года, оснащаются системой экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС". По его словам, эта технология может быть полезной не только при ДТП, но и в борьбе с угонами.





Александр Васильев руководитель проекта "Карта убитых дорог" Если владелец машины заключит дополнительное соглашение с АО "ГЛОНАСС", то по спутнику автомобиль смогут отследить при угоне.

Если соглашение заключено не было, по оборудованию "ЭРА-ГЛОНАСС" можно будет выявить краденую машину даже с перебитыми номерами при попытке поставить ее на учет в ГИБДД, сказал Васильев.

Кроме того, "ЭРА-ГЛОНАСС" за отдельную плату поддерживает сервис вызова наряда Росгвардии, отметил эксперт. При нападении на автомобиль для выезда экстренных оперативных служб владельцу достаточно нажать на специальную кнопку. На сайте оператора услуга стоит 700 рублей в месяц. Васильев полагает, что подключать сервис целесообразно для машин стоимостью от трех-четырех миллионов рублей на начало февраля.



Неочевидные рекомендации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава ФАР Сергей Канаев рассказал, что от угона автомобиля может помочь аэрография, потому что такая машина слишком заметная.





Сергей Канаев председатель координационного совета Федерации автомобилистов России (ФАР), директор Национального общественного центра безопасности движения Автомобиль с аэрографией нигде не сможет незаметно проехать. Его нужно быстро загонять в отстойник и закрашивать. Если в мастерскую пришел автомобиль Lada Vesta со львом на капоте – о нем все будут знать, он очень заметный. А белая Lаda Vesta без рисунка не привлечет внимания.

Он также рекомендовал автовладельцам парковать машины на охраняемых парковках. При этом степень защиты зависит от системы контроля и наличия охранника на стоянке, отметил Канаев.

"Если на парковке пропускная система с проверкой документов, то, конечно, это затруднит угон. С охранником ведь нужно изначально договориться, дать ему денег, в любом случае после угона этого человека уволят. Если на парковке нет охранника, достаточно подъехать и приложить пропуск, технически угонщики его смогут подделать", – заключил Канаев.

Ранее сообщалось, что самой угоняемой машиной в РФ в 2021 году стал корейский кроссовер Hyundai Santa Fe. От всех случаев каско на долю этого авто пришлось 12%.

