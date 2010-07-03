Эксперты оценили новые правила перевозки животных "Аэрофлота"

С 15 сентября изменились правила перевозки животных на рейсах авиакомпании "Аэрофлот". В частности, теперь питомцев могут провозить только совершеннолетние пассажиры. Кроме того, вводится правило, согласно которому один человек сможет взять с собой только одно животное. Разбираемся, помогут ли нововведения облегчить перелет четвероногих любимцев.



Четвероногий рейс

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что с 15 сентября вводят новые правила перевозки питомцев. По словам официального представителя авиакомпании Михаила Демина, теперь взрослый пассажир может перевезти одну клетку или переноску с одним животным.

При этом действуют некоторые исключения. Например, для щенков и котят в возрасте от восьми недель до шести месяцев: в одном контейнере хозяева смогут разместить до трех малышей. Их можно перевозить в салоне самолета при условии, что масса питомцев вместе с переноской не превышает восьми килограммов.

Те пассажиры, которые перевозят более одного взрослого животного, смогут воспользоваться услугами грузового подразделения компании.

Вместе с тем вводятся и другие изменения: перед путешествием владелец в обязательном порядке должен прикрепить к контейнеру бирку с контактными данными для связи. Специальный стикер для заполнения данных на животное будут предоставлять в аэропорту на стойке регистрации.



В марте этого года российская авиакомпания S7 изменила правила перевозки животных: теперь владельцы могут взять с собой в салон питомцев, чей вес не превышает 10 килограммов. Уточняется, что животное должно находиться в контейнере, высота которого не превышает 20 сантиметров, или же в мягкой сумке-переноске габаритами не больше 55х40х25 сантиметров.



Кроме того, в "Аэрофлоте" напомнили, что если пассажир планирует взять с собой в путешествие четвероногого любимца, то об этом нужно сообщить при бронировании, покупке билета или по телефонам контакт-центра не позднее чем за 36 часов до отправления.

К перевозке принимаются кошки, птицы, собаки, также служебные собаки кинологической службы c оплатой по специальному багажному тарифу. С собой можно взять и хорьков, сурикатов, лори, фенеков, декоративных ежей, мини-кроликов, игрунок, если они являются комнатными и прирученными.

К перевозке в качестве багажа в салоне и багажном отсеке не принимаются грызуны, пресмыкающиеся, собаки, которые относятся к брахицефалическим породам, рыбы, членистоногие, животные и птицы, не являющиеся комнатными и прирученными, крупные хищники, животные, чья масса вместе с перевозкой превышает 50 килограммов.

Только в багажном отсеке и в клетках с усиленной конструкцией разрешается перевозить собак, которые относятся к потенциально опасным породам. При этом служебная собака кинологической службы федеральных органов исполнительной власти допускается к перелету в салоне без переноски, но с намордником, ошейником и поводком.

Собака-проводник, сопровождающая пассажира с инвалидностью по зрению, может находиться в салоне самолета бесплатно, но на таких же условиях, что и служебная.

Все лучшее – животным?

Нововведения "Аэрофлота" увеличат комфортность полета пассажиров, поскольку соседство с животными не у всех вызывает восторг. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

"Кардинально ничего не меняется, но существующие правила приводятся в более внятный и строгий порядок. Только один пассажир и только одно животное – это улучшает комфорт пассажиров, потому что может такое стечение обстоятельств быть, что собак в самолете будет больше, чем людей, – это уже псарня", – объяснил эксперт.





Олег Смирнов председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Собаки-путешественники – это накладно. За нее же тоже платить надо, поэтому я не думаю, что это приведет к какому-то недовольству. Редко летают с одной собакой, а уж с двумя – это единицы. И если мы ограничим возможности двух пассажиров среди 300-400 пассажиров, то эти два человека должны эту трагедию пережить.

Кроме того, по мнению эксперта, введение бирок для сумок-перевозок необходимо, чтобы в случае потери питомца его можно было легко найти.

В свою очередь, юрист и президент благотворительного фонда "Забытые животные" Анастасия Комагина в беседе с Москвой 24 раскритиковала предложенные "Аэрофлотом" правила. По ее мнению, пожелания пассажиров с питомцами так и не учли.

"Ничего нового и революционного, чтобы облегчало жизнь и перевозку, нет. Когда все просили "Аэрофлот" отреагировать и внести изменения в правила перевозки, они однозначно хотели нечто другое услышать, хотя бы вес", – сказала Комагина.





Анастастия Комагина президент благотворительного фонда "Забытые животные" Для животных от этих изменений ничего, для хозяев тоже, потому что, как правило, пассажир перевозит одного питомца.

Эксперт также не поддержала новшество в виде специальных стикеров с контактными данными хозяев, которые теперь будут обязательно крепиться на переноску. "Нововведение довольно бессмысленное, потому что никто собаку или кошку специально не выпускает, если она едет в багажном отделении", – сказала Комагина.

При этом, по мнению специалиста, если вдруг животное убежит и потеряется, то бирка не поспособствует поиску питомца.