Эксперты оценили новые правила перевозки животных "Аэрофлота"

С 15 сентября изменились правила перевозки животных на рейсах авиакомпании "Аэрофлот". В частности, теперь питомцев могут провозить только совершеннолетние пассажиры. Кроме того, вводится правило, согласно которому один человек сможет взять с собой только одно животное. Разбираемся, помогут ли нововведения облегчить перелет четвероногих любимцев.
Четвероногий рейс
В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что с 15 сентября вводят новые правила перевозки питомцев. По словам официального представителя авиакомпании Михаила Демина, теперь взрослый пассажир может перевезти одну клетку или переноску с одним животным.
При этом действуют некоторые исключения. Например, для щенков и котят в возрасте от восьми недель до шести месяцев: в одном контейнере хозяева смогут разместить до трех малышей. Их можно перевозить в салоне самолета при условии, что масса питомцев вместе с переноской не превышает восьми килограммов.
Те пассажиры, которые перевозят более одного взрослого животного, смогут воспользоваться услугами грузового подразделения компании.
Вместе с тем вводятся и другие изменения: перед путешествием владелец в обязательном порядке должен прикрепить к контейнеру бирку с контактными данными для связи. Специальный стикер для заполнения данных на животное будут предоставлять в аэропорту на стойке регистрации.
Кроме того, в "Аэрофлоте" напомнили, что если пассажир планирует взять с собой в путешествие четвероногого любимца, то об этом нужно сообщить при бронировании, покупке билета или по телефонам контакт-центра не позднее чем за 36 часов до отправления.
К перевозке принимаются кошки, птицы, собаки, также служебные собаки кинологической службы c оплатой по специальному багажному тарифу. С собой можно взять и хорьков, сурикатов, лори, фенеков, декоративных ежей, мини-кроликов, игрунок, если они являются комнатными и прирученными.
К перевозке в качестве багажа в салоне и багажном отсеке не принимаются грызуны, пресмыкающиеся, собаки, которые относятся к брахицефалическим породам, рыбы, членистоногие, животные и птицы, не являющиеся комнатными и прирученными, крупные хищники, животные, чья масса вместе с перевозкой превышает 50 килограммов.
Только в багажном отсеке и в клетках с усиленной конструкцией разрешается перевозить собак, которые относятся к потенциально опасным породам. При этом служебная собака кинологической службы федеральных органов исполнительной власти допускается к перелету в салоне без переноски, но с намордником, ошейником и поводком.
Собака-проводник, сопровождающая пассажира с инвалидностью по зрению, может находиться в салоне самолета бесплатно, но на таких же условиях, что и служебная.
Все лучшее – животным?
Нововведения "Аэрофлота" увеличат комфортность полета пассажиров, поскольку соседство с животными не у всех вызывает восторг. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
"Кардинально ничего не меняется, но существующие правила приводятся в более внятный и строгий порядок. Только один пассажир и только одно животное – это улучшает комфорт пассажиров, потому что может такое стечение обстоятельств быть, что собак в самолете будет больше, чем людей, – это уже псарня", – объяснил эксперт.
Кроме того, по мнению эксперта, введение бирок для сумок-перевозок необходимо, чтобы в случае потери питомца его можно было легко найти.
В свою очередь, юрист и президент благотворительного фонда "Забытые животные" Анастасия Комагина в беседе с Москвой 24 раскритиковала предложенные "Аэрофлотом" правила. По ее мнению, пожелания пассажиров с питомцами так и не учли.
"Ничего нового и революционного, чтобы облегчало жизнь и перевозку, нет. Когда все просили "Аэрофлот" отреагировать и внести изменения в правила перевозки, они однозначно хотели нечто другое услышать, хотя бы вес", – сказала Комагина.
Эксперт также не поддержала новшество в виде специальных стикеров с контактными данными хозяев, которые теперь будут обязательно крепиться на переноску. "Нововведение довольно бессмысленное, потому что никто собаку или кошку специально не выпускает, если она едет в багажном отделении", – сказала Комагина.
При этом, по мнению специалиста, если вдруг животное убежит и потеряется, то бирка не поспособствует поиску питомца.