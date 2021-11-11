Как выглядит тематический поезд "Дальневосточный экспресс" московского метро

9 ноября на Арбатско-Покровской линии московского метро запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Этот именной состав выходит на линию уже в четвертый раз. Событие приурочили к проходящим в столице Дням регионов Дальнего Востока. Рассказываем, как устроен необычный поезд.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Дальневосточный экспресс"

Запуск нового тематического поезда "Дальневосточный экспресс" состоялся 9 ноября на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Он отправился в путь из электродепо "Красная Пресня". Состав включает в себя десять вагонов и будет курсировать с ноября 2021 года по май 2022-го. Событие приурочили ко Дням регионов Дальнего Востока, которые проходят в столице с 2 ноября по 5 декабря.

Каждый вагон состава оформили в виде цветных коллажей с главными символами Дальнего Востока. Первый целиком посвятили программе "Дальневосточный гектар", позволяющей россиянам бесплатно получить в пользование земельный участок. Вагон украсили самыми ходовыми бизнес-идеями по программе, включая молочную ферму, пасеку, сельхозугодия и строительство собственного дома.

Одной из фишек "Дальневосточного экспресса" стал так называемый вагон-ресторан. Поесть в нем не получится, зато можно будет узнать рецепты блюд Дальнего Востока, отсканировав QR-коды в вагоне.

Бренд-шеф ресторана из Владивостока Егор Анисимов расскажет пассажирам московского метро, как приготовить тартар из гребешка, а бренд-шеф Николай Атласов поделится хитростями приготовления главного якутского блюда – строганины. Сахалинский шеф-повар Павел Ким научит готовить салат из лопуха, рассказали Москве 24 в пресс-центре "Дней регионов Дальнего Востока в Москве".



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Еще один вагон рассказывает о возможностях учебы и трудоустройства на Дальнем Востоке. Здесь пассажиры смогут ознакомиться со свежими вакансиями и востребованными профессиями.

Один из самых ярких вагонов посвятили Амурской области. На стенах разместили изображение первого российского гражданского космодрома – Восточный, который построили в регионе. Первый запуск с космодрома состоялся в апреле 2016 года. При помощи QR-кодов пассажиры вагона смогут посмотреть видео с кадрами старта ракеты с космодрома и видом из космоса.

Камчатка и Чукотка разделили один вагон на двоих. Камчатская часть украшена изображениями краба и вулкана, а чукотская – гигантским белым медведем и полярными растениями.

В шестом вагоне, посвященном Хабаровскому краю, можно будет познакомиться с еще одним медведем – уссурийским черным. Это символ края, его изображение размещено на гербе региона.

Вагон "Еврейская автономная область" украсили даурским журавлем. Заказники и заповедники региона считаются домом для дальневосточного аиста, японского и даурского журавлей.

Бурятии и Забайкалью посвятили восьмой вагон. Его пассажирам расскажут о самом глубоком озере в мире – Байкал. Также покажут изображение байкальской нерпы, а в видеороликах покажут природу многочисленных заповедников и нацпарков, например национального парка "Алханай".

Вагон "Сахалин" оформили гигантским китом, а Якутию – сверкающим алмазом. Планируется, что почти за полгода работы поезд успеет перевезти более двух миллионов пассажиров.



Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" запустили в столичном метро

Тематические поезда в Москве

Первым тематическим составом в московском метро стал "Женский поезд имени 8 Марта". Он возил пассажиров по Сокольнической линии до 1975 года.

В наши дни самым старейшим из действующих составов считается "Народный ополченец". Его посвятили ветеранам Великой Отечественной войны. Поезд стартовал на Замоскворецкой линии в 1988 году. С тех пор неброское оформление состава изменяли, последний раз – в мае 2020 года. Тогда на вагонах разместили красную звезду и надписи "75 Победа!", "1945–2020" и "Народный ополченец".

Одним из самых молодых действующих именных поездов в московском метро является "Олег Табаков". Поезд запустили в ночь на 13 сентября 2019 года на станции "Сухаревская" Калужско-Рижской линии. Линию выбрали не случайно: на станции "Рижская" находилось общежитие Школы-студии МХАТ, где жил актер. Старое здание Московского театра Олега Табакова расположилось на "Тургеневской", а новая сцена – на станции "Сухаревская". Пассажиры поезда смогут познакомиться с главными моментами творческого пути актера.

На постоянной основе в московском метро также курсируют поезда "Красная стрела", "Акварель" и ретропоезд "Сокольники".

В то же время большинство тематических поездов, как "Дальневосточный экспресс", курсируют в метро около полугода. Дело в том, что пленка, которой оформляют вагоны, рассчитана именно на такой срок эксплуатации.

Большая часть именных поездов работает на Кольцевой линии. На этой ветке находится много пересадок, что позволяет увеличить пассажирский охват.

