Праздничные тарифы: как в День города будет работать велопрокат в Москве

В столице все велосипеды городского проката можно будет арендовать по более выгодным тарифам с 8 по 10 сентября. Такой подарок москвичам решил сделать Дептранс в честь Дня города. При этом, как и раньше, для некоторых категорий граждан аренда останется бесплатной. Рассказываем подробности, а также как взять велосипед на прокат.



С выгодой и комфортом

Фото :Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи и гости столицы с 8 по 10 сентября смогут арендовать велосипеды городского проката по новым тарифам всего за пять рублей (стоимость доступа) через приложение "Велобайк". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.





Максим Ликсутов заммэра Москвы по вопросам транспорта Мы дарим москвичам возможность воспользоваться спецпредложением на всех 10 тысячах велосипедов сети городского проката "Велобайк". Предстоящие выходные будут насыщены праздничными мероприятиями по всему городу. Вы сможете выгодно и комфортно доехать до самых интересных площадок на велосипеде.

В общей сложности в эти дни будут действовать два новых тарифа:



"День города" для станционных велосипедов (сюда относятся механические и электровелосипеды);

"День города 2.0" для электровелосипедов 2.0 (окрашены в ярко-оранжевый цвет).

24 часов

60 минут

четыре рубля

пять рублей

Как арендовать велосипед?

Фото :Москва 24/Антон Великжанин

Оба тарифа действуют на протяжениис момента списания средств, из которых– бесплатные. Затем активируется поминутная оплата. Для станционных велосипедов она составитза минуту, для электровелосипедов 2.0 –. При этом владельцы безлимитных билетов "Единый" на карте "Тройка", как и раньше, смогут прокатиться бесплатно. То же самое касается и студентов, у которых оформлена карта москвича.

Для поездок на велосипедах городского проката необходимо зарегистрироваться в системе "Велобайк". Это можно сделать через одноименные сайт или приложение либо же воспользоваться приложением "Московский транспорт". При заполнении данных нужно будет указать свои имя, фамилию, адрес электронной почты, а также номер телефона (на него придет сообщение с логином и паролем для доступа). Далее следует выбрать тариф и оплатить его картой.

Аренда станционных велосипедов:



выбрать на карте удобную для себя станцию в мобильных приложениях или через сайт;

выбрать понравившийся велосипед и нажать "ОК" на его панели;

в случае с электровелосипедом дополнительно нужно убедиться, достаточно ли у него заряда (индикаторы находятся на парковочных стойках справа);

проложить карту "Тройка" либо вести логин, затем ПИН-код;

дождаться звукового сигнала и забрать велосипед со стоянки.

Аренда электровелосипеда 2.0:

отсканировать QR-код на руле или корзине;

затем следовать подсказкам в приложении.

Кататься на велосипедах можно по специальным дорожкам, которые есть в природных зонах, парках и вдоль городских улиц. Они могут соединять соседние районы, периферию и центр столицы. Некоторые дорожки проведены к пересадочным узлам. Там можно оставить велосипед и пересесть на другой транспорт.

Вернуть электровелосипед 2.0 можно у одного из знаков "P" (помечены на карте в приложениях). Механический или станционный электровелосипед необходимо доставить на работающую станцию, на которой есть свободные места нужного типа. Иначе придется заплатить штраф.

Велосипед нужно установить до упора в порт. Далее убедиться, что он там заблокирован и на дисплее появилась надпись "Возврат ок".

