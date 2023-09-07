Праздничные тарифы: как в День города будет работать велопрокат в Москве

В столице все велосипеды городского проката можно будет арендовать по более выгодным тарифам с 8 по 10 сентября. Такой подарок москвичам решил сделать Дептранс в честь Дня города. При этом, как и раньше, для некоторых категорий граждан аренда останется бесплатной. Рассказываем подробности, а также как взять велосипед на прокат.
С выгодой и комфортом
Москвичи и гости столицы с 8 по 10 сентября смогут арендовать велосипеды городского проката по новым тарифам всего за пять рублей (стоимость доступа) через приложение "Велобайк". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В общей сложности в эти дни будут действовать два новых тарифа:
- "День города" для станционных велосипедов (сюда относятся механические и электровелосипеды);
- "День города 2.0" для электровелосипедов 2.0 (окрашены в ярко-оранжевый цвет).
Оба тарифа действуют на протяжении 24 часов с момента списания средств, из которых 60 минут – бесплатные. Затем активируется поминутная оплата. Для станционных велосипедов она составит четыре рубля за минуту, для электровелосипедов 2.0 – пять рублей. При этом владельцы безлимитных билетов "Единый" на карте "Тройка", как и раньше, смогут прокатиться бесплатно. То же самое касается и студентов, у которых оформлена карта москвича.
Как арендовать велосипед?
Для поездок на велосипедах городского проката необходимо зарегистрироваться в системе "Велобайк". Это можно сделать через одноименные сайт или приложение либо же воспользоваться приложением "Московский транспорт". При заполнении данных нужно будет указать свои имя, фамилию, адрес электронной почты, а также номер телефона (на него придет сообщение с логином и паролем для доступа). Далее следует выбрать тариф и оплатить его картой.
Аренда станционных велосипедов:
- выбрать на карте удобную для себя станцию в мобильных приложениях или через сайт;
- выбрать понравившийся велосипед и нажать "ОК" на его панели;
- в случае с электровелосипедом дополнительно нужно убедиться, достаточно ли у него заряда (индикаторы находятся на парковочных стойках справа);
- проложить карту "Тройка" либо вести логин, затем ПИН-код;
- дождаться звукового сигнала и забрать велосипед со стоянки.
Аренда электровелосипеда 2.0:
- отсканировать QR-код на руле или корзине;
- затем следовать подсказкам в приложении.
Кататься на велосипедах можно по специальным дорожкам, которые есть в природных зонах, парках и вдоль городских улиц. Они могут соединять соседние районы, периферию и центр столицы. Некоторые дорожки проведены к пересадочным узлам. Там можно оставить велосипед и пересесть на другой транспорт.
Вернуть электровелосипед 2.0 можно у одного из знаков "P" (помечены на карте в приложениях). Механический или станционный электровелосипед необходимо доставить на работающую станцию, на которой есть свободные места нужного типа. Иначе придется заплатить штраф.
Велосипед нужно установить до упора в порт. Далее убедиться, что он там заблокирован и на дисплее появилась надпись "Возврат ок".
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