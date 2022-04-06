Автоэксперт спрогнозировал рост числа отказов от покупки ОСАГО среди россиян

По данным автостраховщиков, в марте тарифы по каско и ОСАГО значительно подорожали. Речь идет в среднем о росте в 10–15% и 5–10% соответственно. Разбираемся, с чем это связано, а также можно ли сэкономить на страховании машины.



МЕГАполис?

Тарифы по каско за март выросли на 10–15%, подсчитали автостраховщики. Полисы стали дороже из-за увеличения расходов на запчасти и ремонтные работы. Об этом рассказал управляющий директор по автострахованию "Ренессанс страхование" Сергей Демидов. Вместе с тем на фоне прогнозов о подорожании запчастей "Югория" в зависимости от региона повысила на 5–10% тарифы на ОСАГО. Более того, в компании допустили подорожание каско на 10–20%.

К концу года тарифы в страховании, за исключением сегмента ОСАГО, поднимутся минимум на уровень инфляции, полагает председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина. Согласно макроэкономическому опросу Банка России, аналитики ожидают инфляцию к концу 2022 года до 20%.

В свою очередь, президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс обратил внимание, что и страховщики, и регулятор расценивают ОСАГО как социально значимый вид страхования.





Игорь Юргенс президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Уже больше трех лет средняя цена полиса ОСАГО держится примерно на одном и том же уровне и составляет около 5,5 тысячи рублей. Сейчас, когда инфляция в связи с геополитическим кризисом резко выросла, средняя цена обязательной "автогражданки" по-прежнему неизменна.

Юргенс отметил, что для безаварийных водителей стоимость ОСАГО с 1 апреля даже снизится в связи с изменениями коэффициентов безаварийной езды (КБМ). Теперь максимальная скидка за безаварийное вождение выросла на 4% и достигла 54%. В РСА пояснили, что при прочих равных условиях цена полиса ОСАГО для безаварийного водителя с максимальной скидкой КБМ станет меньше на 8%. Для автомобилистов, которые наиболее часто становятся виновниками ДТП, максимальный КБМ, повышающий стоимость полиса, наоборот, вырос – с 2,45 до 3,92.

В пресс-службе РСА рассказали Москве 24, что не допустить роста цен на ОСАГО позволят новые справочники оценки средней стоимости запасных частей, материалов и работ, которые вступили в силу 19 марта.

"Справочники были сформированы на основании проведенного исследования стоимостной информации в декабре 2021 года – январе 2022 года и учитывают стоимость запчастей, действовавшую в это время. Поэтому средняя стоимость запчастей в них осталась практически на прежнем уровне. Это гарантирует сохранение средней стоимости полисов ОСАГО примерно на том же уровне, на котором она находится в последние три года", – указали в РСА.



Последствия роста тарифов

Стоимость ОСАГО начнут рассчитывать по-новому

Автоюрист Сергей Радько в интервью Москве 24 подчеркнул, что ездить без полиса ОСАГО запрещено. Штраф за это составляет 800 рублей. В свою очередь, руководитель проекта "Карта убитых дорог" Александр Васильев настоятельно не рекомендовал выезжать на дорогу без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.





Александр Васильев руководитель проекта "Карта убитых дорог" ОСАГО всегда помогает защитить тебя на дороге от того ущерба, какой ты можешь нанести другим участникам движения. Без полиса при встрече с полицейским вы получите штраф. Учитывая, что в Москве есть камеры, которые могут определять автомобили с отсутствующим ОСАГО, – все-таки нужно иметь страховку.

Васильев призвал водителей быть аккуратными и внимательными на дорогах, что со временем позволит значительно сэкономить на стоимости страховки. "Для большинства автовладельцев ОСАГО стоит не дороже бака бензина, при условии что они не попадали в ДТП последнее время и несколько лет у них хороший коэффициент КБМ", – добавил эксперт.

Он напомнил, что с прошлого года автовладельцам больше не нужно предоставлять страховым компаниям для заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра. По словам эксперта, получение страхового полиса стало занимать гораздо меньше времени.

Страховой агент одного из московских автосалонов рассказала Москве 24, что возросшая стоимость тарифов ОСАГО на текущий момент не привела к росту числа отказов от покупки полисов. "В Москве люди опасаются не покупать ОСАГО. Здесь очень много дорогих машин. И если повредить условный Porsche, можно влететь в копеечку. Имея полис "автогражданки", твоя страховая оплатит ущерб владельцу за тебя", – сказала представитель отрасли.

В то же время вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Москвой 24 не исключил риска того, что из-за подорожания тарифов ОСАГО россияне в итоге начнут чаще отказываться от покупки полисов.





Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза Пересмотр КБМ вскоре болезненно ударит по всем, у кого были аварии. Для них страховка подорожает кратно, и ряд таких граждан, я подозреваю, откажутся от участия в системе ОСАГО.

Эксперт также прогнозирует, что в текущем году страховые выплаты по ОСАГО в ряде случаев не будут покрывать стоимость ремонта из-за роста ценников на запчасти. "Выплаты рассчитываются исходя из стоимости запчастей в специальном справочнике. Сейчас заложены старые цены на запчасти, но в реальности они выросли в два-три раза. Значит, люди получат выплаты, которые не будут покрывать даже треть стоимости ремонта", – сказал Шапарин.

По его данным, в ряде южных регионов России уже почти 20% водителей и так ездят без полиса ОСАГО.

