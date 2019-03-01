Дорожные ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В это воскресенье закроют две станции Сокольнической линии метро. Для проезда пассажиров выпустят компенсационные автобусы, которые будут ездить по выделенным полосам. Читайте об этих и других значимых ограничениях на дорогах в выходные дни.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Закрытие станций метро

Станции московского метро "Румянцево" и "Саларьево" закроют 3 марта из-за подключения нового участка Сокольнической линии. В этот день поезда красной ветки будут курсировать только между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево". Также у метро "Тропарево" всем желающим будут раздавать горячий чай.

До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ с остановками у "Румянцево" и "Тропарево". Из-за отсутствия пешеходного перехода под Киевским шоссе при движении в сторону центра автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от метро "Румянцево" на остановке "Дудкино". Чтобы доехать до БЦ "Румянцево" от станции "Саларьево", нужно будет проехать на автобусе КМ до "Тропарево" и сделать пересадку в сторону области.

Для свободного проезда автобусов на проспекте Вернадского (от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта), Ленинском проспекте (от проспекта Вернадского до улицы Академика Анохина) и на Киевском шоссе (от улицы Адмирала Корнилова до улицы Родниковая) выделенные полосы будут работать в выходной день. Автомобилистам в этот день нельзя будет ехать по участкам этих выделенок. В обычном режиме Сокольническая линия возобновит работу 4 марта в 5:30 утра.

Строительство дорог

Фото: transport.mos.ru

Из-за строительства развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе ввели ограничения с 20 февраля по 20 августа – в этот период недоступны одна или две полосы.

Фото: transport.mos.ru

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством Северо-Западной хорды до 1 декабря ограничили движение на улице Нижние Мневники – от дома 62 до дома 110 (одна полоса в каждом направлении), на улице Народного Ополчения – от дома 2 до дома 14, корпуса 1 (четыре полосы с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении), а также на Карамышевской набережной – от дома 26, корпуса 1 до дома 36 (одна полоса с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении).

Фото: transport.mos.ru

Введены ограничения на 40-м километре МКАД. До 10 апреля ограничено движение по пяти полосам в районе строительства дороги "МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево". Для удобства там организуют временные расширения.

Фото: transport.mos.ru

Подобные изменения действуют и на 50-м километре кольцевой автодороги. Движение здесь ограничено частично: по одной полосе – в каждом направлении, а также по одной из пяти полос – на внутренней стороне кольцевой дороги. Полноценное движение восстановят 28 февраля.

Фото: transport.mos.ru

Также продолжается капитальный ремонт Волоколамского тоннеля. До 30 апреля перекрыто по одной полосе в каждом направлении – от дома 71 по Ленинградскому проспекту до дома 15 по Волоколамскому шоссе. В ночное время (с 01:30 до 05:30) этот участок полностью закрыт для проезда.

Фото: transport.mos.ru

Движение в Маяковском тоннеле в столице ограничили до 25 апреля из-за ремонта. В тоннеле перекрыли по одной полосе в каждом направлении.