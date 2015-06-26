Игрок молодежной сборной России подписал контракт с "Карлсруэ"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российский форвард Вадим Манзон перешел в клуб второй Бундеслиги Германии "Карлсруэ", сообщает официальный сайт немецкого клуба. 20-летний нападающий является игроком молодежной сборной России.

Манзон подписал с "Карлсруэ" контракт на три года. Стоит отметить, что в этом году коллектив пытался повыситься в классе, но не смог пройти "Гамбург" в переходных матчах.

Игрок уже успел поучаствовать в тренировочном процессе "Карлсруэ".

В России Манзон выступал за столичный клуб Профессиональной футбольной лиги "Строгино". В составе "Строгино" он забил три гола в 22 матчах.

Манзон является воспитанником академии ЦСКА. Однако в составе "красно-синих" места ему не нашлось, поэтому игроку пришлось перейти в "Строгино".