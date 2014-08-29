Почти 10% игрушек в российских магазинах не соответствуют нормам

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В первом квартале этого года Роспотребнадзор проверил почти тысячу предприятий, продающих в России детские товары и игрушки. Около 10% товаров не соответствовали необходимым нормативам, сообщила Агентству "Москва" президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Как добавил начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Семен Плаксин, в столице из всех выявленных несоответствий на предприятиях более половины нарушений касается маркировки продукции, а также хранения на складе товара без учета требований и стандартов.

Всего за первый квартал этого года провели почти 6,7 исследований по показателям безопасности игрушек, из которых не соответствуют требованиям – 51 (0,76%). В результате нарушители получили штрафов на сумму более чем 470 тысяч рублей.