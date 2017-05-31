Ответственность за взрыв в центре Кабула взяли на себя боевики ИГ

Фото: ТАСС/Zuma/Dai He

Запрещенная на территории РФ террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший рядом с дипломатическим кварталом в центре Кабула, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Ранее сообщалось, что у здания посольства Германии в столице Афганистана взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Взрыв прогремел в районе, где располагается президентский дворец и несколько иностранных посольств. В результате атаки многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери.

В результате террористической атаки погибли 90 человек, еще 380 получили ранения. Однако в министерстве здравоохранения республики предупреждают, что число жертв может увеличиться, поскольку многие пострадавшие доставлены в больницы города в тяжелом состоянии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что россияне не пострадали в результате взрыва в столице Афганистана.