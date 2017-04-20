Законопроект о лишении гражданства РФ за терроризм отозван из Госдумы‍

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Законопроект, в котором предлагалось лишать сужденных за терроризм российского гражданства, отозвали из Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Документ отозвали из Госдумы по техническим причинам. Законопроект позднее внесет повторно тот же состав авторов. Также к работе над документом присоединится спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В пояснительной записке к документу говорилось, что такие меры позволят дополнительно защитить граждан РФ от террористов.

Ранее представители Совета Федерации заявили, что если Госдума одобрит такой законопроект, верхняя палата парламента рассмотрит его во внеочередном порядке.