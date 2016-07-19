Четверо россиян остаются в больницах Франции после теракта в Ницце

Фото: AP/ТАСС/Christian Alminana

Четверо граждан России, в том числе два ребенка, пострадавших при теракте в Ницце, остаются во французских больницах, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в Марселе Сергея Молчанова.



"Галина Соколова в ближайшее время уже улетит в Россию. Мужчина с травмой головы тоже скоро должен быть выписан. Он постоянно проживает в Ницце. Двое его внучек тоже все еще находятся в больнице. У старшей – переломы ребер, травмы таза, у младшей шок. Их жизням ничто не угрожает", – рассказал он.

Бабушка детей, гражданка Эстонии Татьяна Мухамедова, после теракта считавшаяся пропавшей без вести, признана погибшей. Ее родственники не предоставили дипломатам подтверждения ее российского гражданства.



Личности всех 84 жертв теракта в Ницце формально установлены.

14 июля во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером мужчина на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией.

Позже водитель грузовика был опознан как Мохаммед Ляуэж Булель, 31-летний выходец из Туниса, проживавший в Ницце. Он работал водителем в службе доставки.

