26 мая 2017, 10:28

Безопасность

Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

Фото: AP/Sang Tan

Полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере, сообщает "Газета.ру".

Мужчина был задержан в зоне Мосс-Сайд. Его личность, а также другие детали задержания не уточняются. В полиции лишь добавили, что в ходе расследования террористической атаки на стадионе в Манчестере были задержаны десять человек, но двоих из них – мужчину и женщину – позже отпустили без предъявления обвинений.

Взрыв прогремел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами теракта стали 22 человека. Пострадали 64 человека.

Полиция установила личность исполнителя теракта – его совершил 23-летний Салман Абеди. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

Ведется расследование, уже арестованы несколько подозреваемых.

