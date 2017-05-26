Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

Фото: AP/Sang Tan

Полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере, сообщает "Газета.ру".

Мужчина был задержан в зоне Мосс-Сайд. Его личность, а также другие детали задержания не уточняются. В полиции лишь добавили, что в ходе расследования террористической атаки на стадионе в Манчестере были задержаны десять человек, но двоих из них – мужчину и женщину – позже отпустили без предъявления обвинений.