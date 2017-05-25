Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 07:31

Безопасность

Седьмой подозреваемый арестован по делу о теракте в Манчестере

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Седьмой человек арестован в ходе расследования терактом на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании, сообщает "Интерфакс".

Подозреваемого обнаружили в ходе обысков в городе Нанитоне, Уорикшир.

Полиция разыскивает участников преступной сети, организовавшей теракт. Всего были арестованы шестеро мужчин и одна женщина.

Концерт американской поп-певицы Арианы Гранде в британском городе Манчестер закончился трагедией. На стадионе, где выступала певица, прогремел взрыв.

Теракт унес жизни 22 человек, среди них есть дети. Пострадали около 60 человек.

Полиция установила личность исполнителя теракта. Позднее стало известно его имя – это 23-летний Салман Абеди.

Ответственность за происшествие взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

