Седьмой подозреваемый арестован по делу о теракте в Манчестере

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Седьмой человек арестован в ходе расследования терактом на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании, сообщает "Интерфакс".

Подозреваемого обнаружили в ходе обысков в городе Нанитоне, Уорикшир.

Полиция разыскивает участников преступной сети, организовавшей теракт. Всего были арестованы шестеро мужчин и одна женщина.