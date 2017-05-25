Седьмой подозреваемый арестован по делу о теракте в Манчестере

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman
Седьмой человек арестован в ходе расследования терактом на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании, сообщает "Интерфакс".
Подозреваемого обнаружили в ходе обысков в городе Нанитоне, Уорикшир.
Полиция разыскивает участников преступной сети, организовавшей теракт. Всего были арестованы шестеро мужчин и одна женщина.
Теракт унес жизни 22 человек, среди них есть дети. Пострадали около 60 человек.
Полиция установила личность исполнителя теракта. Позднее стало известно его имя – это 23-летний Салман Абеди.
Ответственность за происшествие взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".