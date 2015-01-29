Мария Шарапова вышла в финал Australian Open, обыграв Екатерину Макарову

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в финал Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в финал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, обыграв соотечественницу Екатерину Макарову.

В полуфинальном матче Шарапова победила Макарову в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась чуть более полутора часов. Мария успела трижды подать на вылет, допустить семь двойных ошибок и четыре раза взять гейм на подаче соперницы.

В решающей встрече Шарапова сыграет с американкой Сереной Уильямс, которая в полуфинальном матче обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз со счетом 7:6, 6:2.

Отметим, что для Марии Шараповой, побеждавшей на Открытом чемпионате Австралии в 2008 году, выход в финал Australian Open станет четвертым в карьере.